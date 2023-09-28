感謝能見面的中秋節……希望能忍住嘮刀傳達真心. September. 28, 2023 09:33. . “在芋頭湯裏新擺松葉糕（芋羹松餅○初新）/在地板上不動聲色地安慰母親（堂上慇懃慰母親）/嘆息兄弟姐妹中少了壹人（姊妹弟兄歎少壹）/今年的中秋節最讓人費心傷神（今年秋夕最傷神）（出自《荷齋日記》）” 正向王室和官府交納碗碟器皿的池圭植在1900年距離中秋節僅剩6天的時候，家中9歲的孩子水龜因病離開了人世。過節的時候煮了芋頭湯，準備了松糕，但是那時候的心情會怎麽樣呢？雖然屋後棗樹上結的大棗比以前多了壹倍，所以摘了很多，但是孩子已經無法理解父親想傳達的心意。池圭植將這種心情寫成詩，寫在日記裏。 中秋連休開始了。因為家人是愛憎很深的關系，所以即使克服回鄉路上的停滯，回到久違的故鄉見到家人時，也會像思念的心情壹樣說不出話來。但是也有想見卻再也見不到的人。詩人朴南秀吟誦道。“離開故鄉/凝望的仲秋之月/思念的鏡子/思念著北邊的奶奶/思念著去美州的妻子/我現在像蟋蟀壹樣/身體凍得直發抖。” 100年前的中秋節也是如此。1923年中秋節第二天，即9月26日，東亞日報以“總督府第二次安否調查到達”為題，密密麻麻地登載了關東大地震幸存者的名單。聽到當年9月1日發生的大地震消息後，因不知道家人的生死而坐立不安的他們看到名單後，可能松了壹口氣。那天本報社論是這樣寫的。“‘雖然是中秋節，但很淒涼！’這是非常悲傷的壹句話。” 1933年10月中秋節左右，登載了想念去滿洲賺錢的哥哥的“在故鄉的小妹”寫的信。“今天是8月中秋佳節，壹輪明月掛在藍天，此時此刻的深夜寂靜無言！……茫然地望著遠方哥哥所在的地方，在刻骨銘心（思念）哥哥的時候，心裏除了焦急只剩焦急。” 《三國史記》中記載，新羅琉璃王定下6部後，分組進行織布比賽，到了8月15日這壹天會根據織布的多少來判定勝負，中秋娛樂（中秋節）由此開始。輸的壹方要用食物和酒招待獲勝的壹方。有點奇怪的是下壹句。“這時，輸的壹方的壹個女人站起來跳舞嘆息，口中唱的是會蘇會蘇，其音調悲傷優美，所以日後起歌名《會蘇曲》。” 即使輸了，但玩樂的時候為什麽會如此傷心呢？雖然有將“會蘇”解釋為“集”或“知”等見解，但也許包含著“把無法見面的靈魂全部聚集起來讓其蘇生”的懇切心情，也許這是我們毫無根據的推測。就像詩句“秋天到了鱷中秋節不遠了鱷中秋節到了鱷我壹定會鱷那些想念逝去的人們”壹樣。 能見面就已經很感謝了。今年中秋節，讓我們再次吞下湧上喉嚨的嘮刀，傳達真心吧。“是滿月。/…/無業遊民流氓巴人/去看看兒女吧/隨風而歸/銀衣還鄉的夜路/思念的故事/月亮也會被填滿”（出自金敬熙（音譯）的《中秋》中）。

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