美國眾議院“向烏克蘭追加援助”引發預算沖突……聯邦政府10月1日起或面臨“關門”危機. September. 27, 2023 08:09. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 由於美國議會明年會計年度（2023年10月~2024年9月）預算案的協商擱淺，美國財政部推測的聯邦政府暫時“關門”（暫時停止業務）還有5天。隨著烏克蘭戰爭的長期化，是否追加支援成為協商的最後爭論焦點。 據《紐約時報》（NYT）25日（當地時間）報道，就拜登政府要求的烏克蘭追加支援預算最多將達250億美元（約33.7萬億韓元）的問題，談判出現了膠著狀態。在美國參議院，對烏克蘭的援助得到了超黨派的支持，但在在野黨共和黨掌握的眾議院，以共和黨強硬派為中心，要求停止對烏克蘭的援助。 部分強硬派警告說，如果本黨所屬的眾議院議長凱文•麥卡錫與執政黨民主黨就支援烏克蘭達成協議，將剝奪其議長職務。 自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國議會已經向烏克蘭提供了1130億美元（約152萬億韓元）規模的軍事、人道主義、經濟援助。烏克蘭軍隊當天主張說，通過導彈和無人機攻擊，擊斃了包括俄羅斯黑海艦隊司令官在內的34名軍官。但有人指出，俄羅斯也將明年的國防預算中大幅增加到國內生產總值（GDP）的6%（約150萬億韓元）等，戰爭長期化不可避免。因此，支援烏克蘭戰爭的西方國家也出現了裂痕。 美國聯邦政府支出相關法律將於今年會計年度結束的本月30日到期。如果新預算案處理失敗，從明年會計年度開始的下月1日0時開始，除必需人員外，約80萬名政府相關勞動者將進入強制無薪休假。世界三大信用評級機構穆迪警告說：“關門（shut down）將對美國國家信用度產生負面影響。”

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