“交水費！”把120萬億韓元產業園區當作人質，地方自治團體長“拿著批準權耍威風”. September. 27, 2023 08:08. . 京畿道驪州市市長以解決地區夙願事業為條件，不當推遲120萬億韓元規模國策項目的許可，監查院前天對他下達了“嚴重註意”的處分。京畿道楊州市市長以選舉公約為由試圖取消前任市長批準的項目，也受到了同樣的處分。這是監查院對選舉職公務員可以采取的最高水平的懲戒。監查院甚至將兩個事例通報全國地方自治團體，要求將其作為“反面教材”。 驪州市長李忠宇（音）在去年6月地方選舉中當選後，中斷了已處於收尾階段的“龍仁半導體集群”項目相關批準程序。該項目需要從經過驪州市的南漢江引進工業用水，但驪州市堅持，如果中央政府和京畿道不解決驪州市的夙願事業，就不能批準。去年11月，李忠宇得到在驪州市建立產業園區的承諾後，才給予了批準。預計能創造超過17000個工作崗位和188萬億韓元以上的附加價值的項目，壹度被地方自治團體的“用水價碼”要求所阻撓。 楊州市市長姜秀賢（音）在去年7月就任後曾試圖取消已經獲得建築許可的楊州玉井新城物流中心建設事業。理由是預定入住新城市的人提出了“房價可能會下降”的民怨，自己也提出了取消許可的選舉公約。為工程而提出的道路占用許可申請也是在沒有法律依據的情況下被駁回。因此，工程推遲了4個月以上，施工公司損失超過20億韓元。 地方自治團體以許可權和法令權威解釋為武器向企業施壓，導致企業投資被推遲、流產的事例很多。打著“相生合作”等旗號提出無理要求的情況也很多。2019年2月發表的龍仁半導體集群事業，直到今年6月才開始建設用地。除了驪州市的小算計外，由於環境影響評價、產業園區計劃審議、土地補償等，項目被多次推遲。三星電子平澤半導體工廠僅解決電力供應的輸電線路問題就花費了5年時間，輸電線路的地下化費用750億韓元也要由企業承擔。 雖然每個地方自治團體都強調“適合企業發展的城市”，但只要持續進行變卦、作威作福的行政和粗略估算的限制，就是不可能做到的口號。世界各地方自治團體紛紛提出破格條件，展開吸引企業的競爭，而韓國地方自治團體卻把企業趕出去，真是令人寒心。地方自治團體有必要自我反省，防止再次發生濫用許可權、破壞對行政的信任、妨礙企業經營活動的事情。

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