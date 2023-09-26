尹錫悅：“只要奮身拼搏，世博會終將是我們的”. September. 26, 2023 07:57. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統（照片）25日強調：“至誠能够感天。確信全球市場和世博會就是我們的，只要奮身拼搏，最終就會成為我們的。”尹錫悅為出席聯合國大會而訪問美國紐約，為釜山申辦“2030世界博覽會”奔走呼喊。他囑咐國務委員們要竭盡全力到最後壹刻。 尹錫悅當天在龍山總統室主持的國務會議上表示：“我們不能抱著我們想要的東西只要大概齊努力就會到手的茫然想法。必須對我們的目標充滿信心，為了實現這壹目標而付出壹切。” 尹錫悅在閉門會議上表示：“為了雙邊會談，其他國家首腦每隔30分鐘、壹個小時地等待著，如果日程被推遲，可能會心情不好，但很多首腦都希望與大韓民國總統見面。大韓民國的地位大幅提高。”據悉，他還囑咐國務委員們說：“會見各國首腦後發現，為韓國企業走出國門開展事業提供很多幫助是非常重要的。” 據悉，尹錫悅當天主持國務會議期間流鼻血後，急忙止血。據說，尹錫悅用紙巾止住鼻血，結束了剩下的會議。總統室相關人士表示：“從紐約回國後立即消化民生日程，似乎有些吃不消。”尹錫悅23日回國後，出席了忠清南道公州市“2023大百濟典開幕式”。24日，他與夫人金建熙壹起來到了龍山兒童庭院為迎接節日而舉辦的八道集市。 尹錫悅計劃在節日長假期間繼續民生日程，邀請日本廣島原子彈爆炸受害者、訪問傳統市場、鼓勵軍隊等多種日程正在擬議之中。

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