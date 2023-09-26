好萊塢編劇工會在罷工146天後暫時達成協議. September. 26, 2023 07:57. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 從今年5月開始，敦促改善待遇、保護人工智能（AI）時代的知識產權等而展開罷工的美國好萊塢編劇工會與制作公司方面達成了暫定協議案。但是演員工會仍然在進行罷工，因此即使最終達成協議，編劇們能否立即回到工作崗位還是未知數。部分編劇的立場是，為了向演員工會表示支持，不管協商達成與否，都將與演員工會共進退。 據CNN等媒體24日報道，當天好萊塢1.15萬多名電影及電視節目編劇所屬的“美國編劇工會（WGA）”與代表Netflix、迪斯尼等大型制作公司的“電影•TV制作者聯盟（AMPTP）”簽訂了為期3年的預備協議。這是自5月2日開始罷工後，時隔146天。該協議案最快要在26日實施的工會成員的批準投票中通過，編劇們才能重返工作崗位。 雙方的具體協議案尚未公開。但是據彭博社和華盛頓郵報等報道，此次協議沒有涉及降低工會要求的基本工資及再上映分配金上調水平等內容，而是包含了向人氣節目的編劇支付獎金的方案。據悉，還包括了在電視秀制作現場設置“工作室（writing room）”等保障編劇的制作參與、利用生成型AI時保護編劇們的知識產權的方案等。最近大部分電視秀在拍攝開始前以編劇合約到期的方式將劇本制作和制作分開。 另壹方面，約16萬名所屬的“演員•廣播藝人聯合工會（SAG-AFTRA）”對此次協議表示歡迎，但表示仍然堅持罷工。演員工會比編劇工會晚兩個月於今年7月14日進行了罷工。他們也要求提高最低工資、AI時代的演員保護對策等。

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