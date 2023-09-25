雖然朝鮮“共和國旗”因“違反興奮劑”被禁止懸掛……但杭州城內到處飄揚. September. 25, 2023 09:01. by 李憲宰 uni@donga.com. 朝鮮在2018年雅加達-巨港亞運會後時隔5年重返國際綜合體育大會，23日在中國杭州舉行的亞運會開幕式上，打著“人民民主主義共和國旗”入場。當天，朝鮮代表團按照英文國家名稱字母順序，在45個參賽國中第七個進入了杭州奧林匹克體育中心體育場，旗手方哲美（拳擊）和朴明元（射擊）舉著大型“共和國旗”引領著代表團。緊隨其後的朝鮮選手手裏也拿著“共和國旗”。 在此次大會上，朝鮮使用這種“共和國旗”的行為違反了世界反興奮劑機構的規定。因為世界反興奮劑機構在2021年10月以“朝鮮反興奮劑機構不能滿足國際標準”為由，禁止在奧運會和殘奧會以外的所有國際大賽上懸掛朝鮮國旗。如果朝鮮想擺脫上述制裁，首先應該由世界反興奮劑機構對朝鮮反興奮劑機構等進行現場視察。但是，由於新冠疫情導致朝鮮封鎖國境，未能進行視察。 因此，有媒體報道說，在今年8月在哈薩克斯坦舉行的“國際跆拳道聯盟世界錦標賽”上，由於朝鮮“共和國旗”被禁止懸掛，大賽主辦方沒有懸掛所有參賽國家的國旗。與由韓國主導的世界跆拳道聯盟不同，國際跆拳道聯盟是由朝鮮主導的國際跆拳道機構。 朝鮮代表團在此次杭州亞運會上並不介意世界反興奮劑機構的規定。22日，在杭州舉行的亞運會運動員村正式入村儀式上，“共和國旗”就和文萊、柬埔寨等其他國家國旗壹起升起。同壹天，在舉行朝鮮和日本對決的乒乓球男子團體賽的賽場上，也有“共和國旗”在現場飄揚。21日，在男子足球小組賽迎戰中華臺北隊之前，朝鮮選手還在“共和國旗”前高唱國歌。 有觀察人士認為，世界反興奮劑機構可能會向亞洲奧林匹克理事會和杭州亞運會組織委員會等追究責任。世界反興奮劑機構方面表示：“將努力糾正（朝鮮共和國旗）相關事項。如有必要，將對不遵守規定的團體采取措施。” 杭州亞運會上懸掛朝鮮“共和國旗”的背景尚未得到確認，但有分析認為，朝鮮和中國的血盟關系可能產生了影響。朝鮮向本次大賽的17個項目派遣了185名選手，在舉重、摔跤、射擊、拳擊等項目上被評價為具有爭奪獎牌的實力。

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