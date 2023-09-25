中國大學要求在學習英語時包括“習近平演講”. September. 25, 2023 09:01. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 英國《金融時報》24日報道說，中國國內300多所大學從本月開始的新學期開始，通過了包含國家主席習近平關於“反美”“贊揚社會主義”等演講的英語教科書《新時代》。中國與美國展開霸權競爭，接連減少英語教育，連英語學習都要使用充滿中華主義思想的教科書。 據《金融時報》報道，新英語教科書中包含了習主席反對美國侵略的演講、在美國留學的很多中國學生沈浸在西方思維方式中，回國後很難找到工作等內容。另外，學生們應該不介紹西方文化，而是贊揚中國的文化成果，把去年北京冬奧會開幕式“給全世界留下了怎樣的深刻印象”等相關內容翻譯成英文。該教科書的執筆者們在序言中表示，“現有的教科書只把焦點放在西方文化上，發生了很多問題”，毫不掩飾要糾正這壹問題的意誌。 中國從強調改革開放的鄧小平執政的20世紀70年代後期開始鼓勵英語教育。當時的英語教科書中包括了象征美國紐約的“自由女神像”“芭比娃娃”等有關西方文化的多種內容。另外，從1987年開始，在英語考試中獲得壹定分數以上才能具備大學畢業資格。 相反，2012年底習主席執政後，中國當局把英語視為傳播西方“壞思想”的有害工具，抵制使用英語。對此，第二大城市上海在2021年禁止小學生進行英語考試。最近，西安交通大學在授予本科生學位的條件中排除了對英語考試成績的要求。北京當局在主要車站的英文標記上也盡量減少英語的使用。

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