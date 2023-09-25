習近平會見韓德洙，“認真考慮訪韓”. September. 25, 2023 09:00. by 申圭鎮記者、北京=常駐記者 金基龍 newjin@donga.com，kky@donga.com. 中國國家主席習近平23日在會見韓國國務總理韓德洙時首先表示：“將認真研究訪韓問題。”這是他在與為參加杭州亞運會開幕式而訪華的韓德洙進行雙邊會見時做出上述表示的。因此有觀察人士認為，習近平主席最快將於明年上半年訪韓。韓國政府高層相關人士24日接受《東亞日報》電話采訪時表示：“習主席親自提出（訪韓）問題，兩國間的相關討論將加快速度。”但總統室高層負責人表示：“韓國外交的第壹原則是‘相互尊重’。我們不會采取糾纏中國的姿態。” 韓國政府高層相關人士23日在當地新聞發布會上就習主席首先提及訪韓問題強調說：“他知道輪到自己先訪韓了。”此前，前總統文在寅在任內兩次訪華，但習主席沒有訪韓。習主席最後壹次訪韓是在朴槿惠政府時期的2014年7月。 習近平就韓國計劃在年內舉行的韓中日三國領導人會議表示：“歡迎在適當的時候舉行。”中國通常都會安排總理出席韓中日首腦會議。隨著習主席對三國首腦會議的召開表明肯定立場，有人預測說，三國首腦會議之後習主席有可能訪韓。 但當天中國外交部公開的消息文中，沒有提到習主席訪韓或韓日中領導人會議等內容。根據消息，習近平表示：“韓中經濟密切，供應鏈深度相連。兩國為了利益加強合作，可以繼續取得優秀的成果。”

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