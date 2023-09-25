舉著太極旗群唱，歡呼聲此起彼伏的“波女婿”. September. 25, 2023 09:00. by 高陽=金泰彥記者 beborn@donga.com. “非常感謝邀請我來到如此美麗的國家！” 23日，在京畿高陽市壹山西區韓國國際會展中心（KINTEX）舉行首場訪韓演唱會的流行歌星“波茲•馬龍”（28歲•奧斯汀•理查德•波茲）向現場3萬多名觀眾大喊。在作為世界巡演的壹環而舉行的此次演唱會上，他不斷比心表達感謝之情。 馬龍當天演唱了《Better Now》（2018年）、《Wow》（2019年）等23首歌曲。穿著組合BLACKPINK的T恤，壹手拿著裝有啤酒的杯子登場的馬龍從第壹首歌開始就引來了熱烈的群唱。在今年7月發表的新專輯收錄曲《Mourning》舞臺上，他展示了滑稽的舞蹈，在Billboard主要單曲排行榜“Hot 100”上盤踞了50周之久的《Congratulations》（2016年）舞臺上，他像吶喊壹樣唱歌，聲勢壓倒了觀眾。 與強烈的歌曲不同，每次結束歌曲時，他都會用生疏的韓語恭敬地說“謝謝”，觀眾席上不時爆發出笑聲。他還展示了與年輕粉絲的合作舞臺。馬龍介紹說“到達韓國後，從機場開始遇到的粉絲”，隨後該女性粉絲進行了馬龍的歌曲《stay》的吉他演奏。而戴著紗帽在舞臺上玩耍的馬龍則在伴奏下唱歌。 最近與韓裔女性訂婚並生下女兒的他被韓國粉絲親切地稱為“波女婿”。他當天演唱了《Too Young》（2016年），並坦言“最近我的所有瞬間都在為我的孩子而活”。演唱安可歌曲《Sunflower》（2018年）時，太極旗飄揚，得到了熱烈的反響。

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