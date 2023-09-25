美國只接受韓國關於半導體規定的部分要求……要找到減少損失的方案. September. 25, 2023 09:00. . 根據《半導體支援法》，美國商務部把獲得補貼的韓國企業在中國擴大尖端半導體生產設施的範圍限定為5%。這是韓國企業和政府要求的10%的壹半。在中國設有工廠的三星電子、SK海力士的苦惱進壹步加深。 此次確定的《半導體支援法》護欄條款規定，如果在美國獲得補貼的企業在10年內實際增加中國等“擔憂國家”的半導體生產能力，需要全額返還補貼。對於“實質性擴張”的標準，尖端半導體是現規定的5%以上，舊型半導體為10%。半導體補貼總額達390億美元（約52萬億韓元）。 三星電子在中國西安生產40%的NAND閃存，SK海力士在無錫和大連分別生產40%的DRAM半導體和20%NAND閃存。對於這兩家企業來說，出現了強有力的投資制約因素。由於半導體產業的特性，即使暫時停止設備升級，也會在競爭中處於劣勢。擴大投資的標準從當初的“晶片投入量”轉變為“生產設施規模”，雖然出現了壹些變通性，但維持現狀以上的攻擊性投資變得非常困難。 美國最近對半導體相關制裁的意誌變得更加強硬。這是受制裁對象華為推出搭載中國產尖端中央處理器（CPU）和非法途徑獲得的SK海力士DRAM半導體的智能手機的影響。美國商務部長雷蒙多表示：“哪怕是1美分的援助金，也不能有助於讓中國領先於我們。” 對於韓國企業來說，很難拒絕美國向壹家工廠發放數萬億韓元的補貼。如果放棄，在與得到支援的臺灣、美國企業的競爭中可能會落後。盡管如此，也不能停止或縮小在既是主要生產基地又是最大半導體消費國的中國的事業擴大。在規定的護欄內，迫切需要通過最大限度的有效投資減少損失的戰略。 下個月還會有影響韓國企業中國半導體事業的重要決定。就美國、荷蘭、日本企業制造的尖端半導體設備對華出口控制問題，韓國企業能否延長得到認可的例外措施，將見分曉。韓國企業對美國的投資要求反應最為積極，在當地創造了很多工作崗位。必須以此為杠桿說服美國政府，讓韓國企業不再遭受損失。

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