現代汽車25年間向美國財團捐贈,用於幫助小兒癌癥患者. September. 23, 2023 08:09. by 金在亨 monami@donga.com. “我想幫助創造不受兒童癌癥侵害的自由世界,給與病魔抗爭的兒童帶來希望。” 這是現代汽車集團會長鄭義宣21日(當地時間)在美國華盛頓羅納德•裏根大廈舉行的“Hyundai Hope On Wheels(車輪承載著希望)”紀念活動時發表的歡迎致辭。現代汽車進行的支援患有小兒癌癥的患兒的治療和福利、治療後生活的項目,今年迎來了25周年。 包括鄭會長在內,張在勛(人名音譯,下同)、申載源、何塞•穆尼奧斯社長等現代汽車職員參加了當天的活動。參議員湯姆•科頓、眾議員邁克•凱利等美國議會議員和包括駐美大使趙顯東在內的主要國家大使也參加了此次活動。另外,由戰勝小兒癌癥的孩子們組成的Hope on Wheels兒童宣傳大使和醫院相關人士也參加了此次活動,增添了活動的意義。 現代汽車為了幫助小兒癌癥兒童,聯合美國經銷商於1998年成立了Hope on Wheels財團,正在支援小兒癌癥相關醫院和研究機構。其目的在於,支援美國兒童死亡的主要原因—小兒癌癥的研究和治療,為小兒癌癥的終結做出貢獻。 以基金規模為準,Hope on Wheels是美國三大小兒癌癥相關財團。加上今年的2500萬美元(約334億韓元),現代汽車向Hope on Wheels捐贈的累計金額達到了2.25億美元(約3005億韓元)。現代汽車經銷商每銷售壹輛汽車就積累壹定金額,現代汽車以增加捐款的形式運營。全美有830多家現代汽車經銷商參與其中。到目前為止,在美國治療小兒癌癥或研究治療劑的175家醫院及研究機關的約1300個項目得到了Hope on Wheels的支援。 鄭會長在活動前壹天的20日還訪問了美國職業棒球華盛頓國民隊的主場。當天,擔任Hope on Wheels宣傳大使的小朋友們在比賽之前作為開球者出現在球場。鄭會長在會上強調表示:“現代汽車在‘為人類的進步’的藍圖下,正在致力於產品革新、履行企業的社會責任等為全世界可以做的正確的事情”,“從這個意義上來說,現代汽車珍視的活動之壹就是Hope on Wheels。”

한국어