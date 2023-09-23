金正恩拒絕糧食援助的軍事野心……要向普京施壓，防止出現誤判. September. 23, 2023 08:08. . 朝鮮國務委員長金正恩日前結束了對俄羅斯的奔忙訪問。他乘坐專用列車行駛2700公裏到達俄羅斯國境，僅在俄羅斯境內就移動多達4200公裏。如果加上再次返回平壤的距離，十天九晚共超過1萬公裏。韓國政府高級官員驚訝地表示：“金正恩好象是壹邊在列車上睡覺，壹邊消化了全部日程。對於飽受成人病困擾的金正恩的健康，急需重新評價。” 此次訪俄之前，韓美情報部門的視線集中在朝俄軍事合作的可能性上。需要核潛艇、衛星等俄羅斯尖端技術的朝鮮和迫切需要朝鮮擁有的炮彈等常規武器支援的俄羅斯的立場相吻合，有人擔心這將成為朝俄軍事合作的序幕。 金正恩似乎很是享受這種夾雜著憂慮的視線，從訪問場所開始就選擇了讓人聯想起軍事合作這壹關鍵詞的地方。在東方宇宙基地舉行朝俄首腦會談後，金正恩前往工業城市康索莫爾斯克阿穆雷參觀了戰鬥機工廠。他還視察了克涅維奇軍用機場和海參崴太平洋艦隊。金正恩2019年首次訪俄時，大批經濟外交人士隨同前往。但在此次訪問中，金正恩帶上了壹大串軍方實權人物，朝鮮媒體還展示般地對此作了公開報道。不僅如此，朝鮮官方媒體還播放了金正恩訪俄的紀錄片。 朝俄完全沒有公開此次首腦會談的內容。不過，朝鮮的武器援助早在此次訪問之前就已開始。幾個月前，大量武器從朝鮮手中流入俄羅斯。最近兩國還被發現，甚至幹脆簽訂協定、正式交換了武器。 朝鮮的武器支援動搖了烏克蘭的局勢。這可能會引發美國等國際社會對朝、對俄超強硬的應對。不過從韓國的立場來看，朝鮮從俄羅斯收受某種東西的場面更令人擔憂。只要俄羅斯稍加幫助，朝鮮就可以立即實戰部署今年兩次失敗的偵察衛星，還可以確保再次進入和多彈頭等洲際彈道導彈核心技術，核動力潛艇的建造時間也可以大幅提前。 俄羅斯向朝鮮發送武器說明書的具體情況尚未浮出水面。也有分析認為，普京熱情地邀請金正恩，已經送出了“收到炮彈的回禮”。了解俄羅斯情況的韓國政府人士預測：“安裝在偵察衛星上的隱形眼鏡說不好會給，但敏感的技術（俄羅斯）也不會輕易交給朝鮮。” 但還是令人不安。如果烏克蘭戰況變得不利，更迫切需要壹枚炮彈，普京完全有可能交出“禁絕”的技術。雖然朝鮮不斷出現餓死者，但金正恩此次拒絕了俄羅斯的人道主義援助意向。這是要先得到軍事技術援助的露骨野心。 韓國政府對韓俄關系的管理變得比任何時候都重要。壹方面要與美國等國際社會合作施壓，另壹方面也要考慮啟動高層渠道等獨立的外交接觸時機。韓國政府壹名核心官員表示：“現在是時候尋求壓力和管理的黃金平衡了。”因為如果對普京置之不理，稍有不慎就會眼睜睜地看著他把黃金鑰匙交給金正恩的場面。

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