執政黨：“李均龍”VS在野黨：“不合格”……國會批準大法院院長的前景不明. September. 22, 2023 08:39. by 金埈馹 jikim@donga.com. 關於大法院院長候選人李均龍（照片）的人事聽證經過報告21日被采納。報告同時記錄了執政黨的“合格”和在野黨的“不合格”意見。朝野政黨在當天舉行的全體會議上沒有提交對李均龍的任命同意案。這壹任命同意案最早將在25日的全體會議上進行表決，但預計將根據占據過半數議席的共同民主黨的最終判斷決定是否任命。 國會人事聽證特別委員會當天上午在國會召開全體會議，在會議5分鐘後表決通過了對李均龍的人事聽證經過報告。執政的國民力量黨表示，“李候選人是約30年來在全國各地法院執行多種領域審判業務的正統法官，他堅持認為，相比與特定人的交情關系，更應該遵循法官的責任——法律的支配”，提交了“合格”的意見。相反，在野黨則表示，“李候選人作為法官，被提名為大法院院長候選人，相比能力和資質，更是因為他與總統的親密關系”，表明了“不合格”的意見。 人事聽證特委會議結束後，國會議長金振杓與國民力量黨院內代表尹在玉、共同民主黨院內代表樸光溫經過會談，決定當天不向全體大會提交任命同意案。尹在玉表示：“各黨有必要進壹步收集輿論。”兩黨院內代表均表示：“正在協商於25日處理任命同意案。” 但共同民主黨院內領導層相關人士表示：“無論何時進行表決，都會否決。”大法院院長的任命，需要過半數在籍議員出席、過半數出席議員贊成。因此有觀察人士認為，大法院院長空缺事態有可能成為現實。大法院院長金明洙的任期截止到24日。如果25日李均龍的任命同意案被否決，總統室就要在大法院院長空缺的情況下尋找新的人選。如果大法院院長任命同意案不能在全體會議上獲得通過，將成為繼1988年大法院院長候選人鄭基承之後，時隔35年再次被否決。

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