“人類50萬年前用木頭制造構築物並定居生活”. September. 22, 2023 08:38. by 池民九記者 warum@donga.com. 歐洲研究人員在非洲發現了支持人類在約50萬年前用木頭制造構築物並定居生活的事實的證據。 英國利物浦大學教授拉裏•巴蘭姆等參與的國際研究組20日（當地時間）在國際學術雜誌《自然》上刊登了上述內容的研究結果，並表示：“在非洲贊比亞的卡蘭博瀑布（The Kalambo Falls）發現的該構築物可能是最早使用木材的事例。” 研究組在2019年首次發現了看似古代人類使用的原木棍。原木上有凹槽，周圍還散落著其他木雕。使用新開發的發光年代測定法，確認了這是現代人類出現之前的約47.6萬年前就存在的木材。研究組推測，當時人類用石斧砍掉樹木後，將其加工成捆綁在壹起。巴蘭姆教授表示：“這可能是幫助（人的）腳、食物、柴火等保持幹燥的構築物的壹部分”，“如果遺址上留下石頭、骨頭等更多的木頭遺物，就可以使用‘木材時代’的表述。” 木材等有機物質的分解壹般需要數千年時間。此次研究組發現的木材構築物得益於被水淹沒的堆積物，即使過了數十萬年也能維持原來的狀態。沙子和泥土等阻止了誘發木材腐蝕的氧氣或微生物的接近。 研究組認為，利用木材構築物的很有可能是比智人（Homo sapiens）更古老的人類祖先海德堡人（Homo heidelbergensis）。 據《紐約時報》（NYT）報道，將木材用於結構性建築的最古老的事例是在英國某湖中發現的9000年前的木板。《紐約時報》指出：“此次發現大大提前了人類結構木工技術的歷史。”

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