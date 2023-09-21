克林斯曼主教練因“在家辦公”引發爭議，入境5天後再次出國. September. 21, 2023 08:19. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國男子國家足球代表隊主教練尤爾根•克林斯曼（59歲•照片）出國了。這距離在英國進行2場A級比賽（國家隊對抗賽）後回國僅過了5天。 20日，據大韓足球協會透露，克林斯曼主教練於前壹天去了其位於美國加利福尼亞州洛杉磯的家。足協相關人士表示：“克林斯曼主教練將在下個月國內舉行的A級比賽日程之前，去美國家裏收拾行李，處理好個人業務後，將於9月末再次回國。”克林斯曼是德國出身，擁有德國和美國雙重國籍。克林斯曼教練將會從美國前往歐洲，檢驗在歐洲聯賽踢球的國家隊選手們的競技水平。 克林斯曼主教練結束了英國A級比賽的2連戰，於14日回國。當初，他打算從英國直接前往德國觀看效力於德甲聯賽的金玟哉（拜仁慕尼黑）的比賽。但是克林斯曼主教練在所謂的“在家辦公”導致的不誠實爭議愈演愈烈後，改變了計劃，來到了韓國。入境後在國內停留，並於16、17日兩天裏親自觀看了職業足球K1聯賽的比賽。K1聯賽的比賽將在本周末和下周末舉行。克林斯曼於2月27日被任命為國家隊主教練，9天後的3月8日來到了韓國。此後過了6個月，他在韓國停留的時間僅為73天。 “克林斯曼號”國家隊將於10月13日在首爾世界杯體育場與突尼斯隊進行A級比賽，17日在水原世界杯體育場與越南隊進行A級比賽。

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