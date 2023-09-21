在首爾遇見的倫勃朗-莫奈-梵高……僅111天就接待了30萬人次. September. 21, 2023 08:18. by 金民 kimmin@donga.com. 20日，在首爾龍山區國立中央博物館舉行的英國國家畫廊名畫展《巨匠的視線，面向人》的參觀人數已超過了30萬人。在最近舉行的展覽中，該展覽被選為“最火熱的展覽”，自今年6月2日開幕以來，僅111天累計觀眾人數就突破了30萬人次。 ● 壹幅幅名作 國家畫廊名畫展自舉辦以來，平均每天有2700人參觀。如果按照現在的趨勢發展下去，這將是國立中央博物館舉辦的特別展覽中繼2016年“埃及寶物展-埃及木乃伊來到韓國”（37萬人）之後，參觀人數最多的展覽。特別是考慮到此次展覽與2016年不同，全球性大流行病後限制了每場參觀人數，因此備受關註。 20日，據學藝研究師鮮宥伊（音譯）透露，觀眾們對卡拉瓦喬的《被蜥蜴咬傷的男孩》、托馬斯•勞倫斯的《查爾斯•威廉•蘭姆頓（紅衣男孩）》反應良好。倫勃朗的《63歲的自畫像》、克勞德•莫奈的《鳶尾花》、文森特•梵•高的《長草地與蝴蝶》也是人氣作品。鮮學藝研究師補充說：“全體作品有50多件，每壹件都是大師的作品，因此都深受大家的喜愛。” 其中《紅衣男孩》是特別受韓國觀眾喜愛的作品。18世紀末在英國作為肖像畫家權威的勞倫斯在當時達勒姆伯爵的兒子6、7歲時受委托進行了畫作。這是壹部展現這壹時期學院畫風巔峰的作品，1967年在英國被制作成郵票。畫中的少年13歲因結核病去世的故事也給作品增添了朦朧感。 ● 國家畫廊歷史影像也引人註目 像作品壹樣獲得好評的另壹個主人公是在展示場上映的視頻“英國國家畫廊的開始和壹幅展覽”。該視頻壓縮了國家畫廊在英國設立的故事和其作為公共美術館的作用。 國家畫廊是在法國發生市民革命後，受1793年盧浮宮成為博物館的影響而設立的。在英國，人們也壹致認為需要為所有人而不是專為王室或貴族的公共美術館，因此議會於1824年推進了設立。 但是，與王政崩潰的法國不同，在國王和貴族仍然擁有權力的英國，王室收藏品不能強制成為公共資產。於是，購買了銀行家約翰•安格斯泰因（1735~1823年）的38件藏品，並租用了他的房子建造了美術館。此後直到1838年才搬到了如今倫敦特拉法爾加廣場的建築物。 第二次世界大戰爆發時，舉辦“壹幅展覽”慰問國民的故事也很有名。德軍進攻英國越來越近時，國家畫廊將全部藏品搬到了設在鄉村礦山的收藏庫。 此後，雖然在空蕩蕩的美術館舉行了音樂會，但在沒有畫作的美術館感到空虛的人們要求展示作品。對此，美術館每月從鄉村礦山帶來壹幅作品進行展示，為了觀看這些作品，每天有數千人來到美術館。該“壹幅展覽”上掛著的作品有3幅，在國內展示會上也展出了。克勞德•洛蘭的《聖烏爾蘇拉啟航的海港》、保羅的《阿波羅與達芙妮》、倫勃朗的《63歲的自畫像》。該展覽將持續到10月9日。

한국어