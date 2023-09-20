尹錫悅：“我是雙邊會談機器”……與9國首腦會面，為申辦世博會而戰. September. 20, 2023 09:37. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統當地時間18日為出席聯合國大會而訪問美國紐約。從第壹天起，他就與9個國家舉行了雙邊首腦會談，展開了申辦2030年釜山世界博覽會的外交戰。總統室強調：“尹總統把紐約外交部公館作為申辦世博會的‘大本營’，往返於聯合國總部，在最前線東奔西走。預計在六天四晚的時間裏，至少與38個國家的首腦舉行雙邊會談。” 尹錫悅與夫人金建熙乘坐“空軍壹號”機當天降落在美國紐約肯尼迪國際機場，進行了與9個國家首腦見面、約7個小時的強行軍。尹錫悅從上周前往印度出席二十國集團（G20）峰會起就對幕僚們說：“我是雙邊會談機器。希望到聯合國大會時也能多安排雙邊會談。” 訪美第壹天，尹錫悅從斯裏蘭卡開始，會見了聖馬力諾、布隆迪、捷克、丹麥、黑山、土庫曼斯坦、聖盧西亞、波黑等9個國家的首腦。尹錫悅在請求支持釜山時說：“釜山是世界第二大轉運港，也是連接歐亞大陸和太平洋的門戶。釜山世博會將以世界最高數碼技術，成為向全世界宣傳世博會參加國的文化、歷史、資源和商品的最佳平臺。” 尹錫悅還在紐約當地公館設置兩處會談場所，往返於兩個會談場所之間與各國首腦見面。特別是，尹錫悅還與只有33000多人口的聖馬力諾的亞歷山大·斯卡拉諾、阿德萊頓尼執政官舉行了首腦會談。意大利內陸國家聖馬力諾像羅馬共和國壹樣，2名執政官是象征性的國家元首。聖馬力諾作為國際展覽局成員國，擁有對世博會舉辦地的投票權。

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