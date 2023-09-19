柳賢振在6個被安打、2個四壞球上壘的情況下仍無失分，表現良好. September. 19, 2023 08:51. by 李憲宰 uni@donga.com. 柳賢振（36歲•多倫多藍鳥•照片）在兩次無人出局2、3壘有人的危機和壹次1人出局1、3壘有人的危機中，均表現出了沒有失分的危機管理能力。但遺憾的是，在距離成為勝利投手還剩1個出局數的時候，從投手踏板上走了下來，未能實現個人賽季第4勝的目標。 18日，柳賢振在與波士頓紅襪隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中首發出場，在4又3分之2局內取得了6個被安打、2個四壞球上壘、2個脫三振、無失分的成績。柳賢振在第1局上半局利用右外野手騰空球、空擊球三振、左外野手騰空球處理了對方3名擊球手，輕松地出發了。但從第2局開始，每局都面臨失分危機。在第2局無人出局2、3壘有人的危機中，因遊擊手博•比塞特的防守避免了失分。抓住內野地滾球的比塞特以果敢的送球讓3壘跑壘員在本壘出局。柳賢振在持續的1人出局1、2壘有人的情況下，用外野騰空球抓住了2名後續擊球手。雖然在第3局也陷入了無人出局2、3壘有人的危機，但是並沒有失分。在第4局，因防守失誤，處於1人出局1、3壘有人的狀況，但最終以雙殺出局的方式結束了本局。 柳賢振在球隊1比0領先的第5局，在2人出局1、2壘有人的情況下，已經把投手踏板讓給了加西亞。多倫多隊主教練約翰•施耐德看到柳賢振的投球數達到83個後，就讓他從投球區土墩上走了下來。接受胳膊肘韌帶接合手術後，上月1日時隔14個月之後參加復出戰的柳賢振在當天與波士頓紅襪隊的比賽之前，在8次出場中投球數從未超過90個。8月14日與芝加哥小熊隊的比賽上，86個是復出後投球數最多的壹次。柳賢振表示：“如果是賽季初期，（早早地走下投球踏板）可能會感到遺憾，但現在不是那樣的情況。作為進軍季後賽的競爭，每場比賽都非常重要。選手應該接受調配。”替補上場的加西亞將後續擊球手三振出局，柳賢振沒有失分。本場過後柳賢振的賽季平均責任失分從2.93下降到了2.62。 多倫多隊在2比2戰平的第9局下半局，以馬特•查普曼的終結3壘打以3比2取得了比賽勝利。取得3連勝的多倫多（83勝67負）力壓當天輸給克利夫蘭印第安人的得克薩斯隊，成為美國聯盟外卡第2名。外卡前3名都可以進入季後賽。

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