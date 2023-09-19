首爾市將在蠶室新建與“酒店”相連、擁有3萬個坐席的圓頂棒球場. September. 19, 2023 08:51. by 多倫多=全慧珍記者、李憲宰記者 sunrise@donga.com,uni@donga.com. “在酒店客房裏也能看棒球比賽。” 當地時間16日下午4時，在加拿大多倫多市中心萬豪酒店的壹間客房裏，正在北美出差的首爾市市長吳世勛通過玻璃窗望著開閉型圓頂球場“多倫多羅傑斯中心”，做出了上述表示。在僅壹窗之隔的圓頂球場上，美國職業棒球大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊和波士頓紅襪隊的比賽正在如火如荼地進行。酒店和4.1萬個坐席規模的棒球場相連，在客房內也可以觀看比賽。 首爾市18日表示，將在松坡區蠶室綜合運動場壹帶建設像羅傑斯中心壹樣的大規模圓頂棒球場和世界級水平的“體育•會展（MICE•國際會議、獎勵旅遊、大型企業會議 、活動展覽）綜合園區”。吳市長表示：“雖然也有觀看棒球比賽的目的，但是以家庭為單位可以享受的設施非常完善，這壹點令人印象深刻”，“我們也在討論與酒店聯結建設圓頂球場的方案。” ● 擁有3萬個以上坐席的國內最大圓頂棒球場 首爾市正在推進的棒球場是擁有3萬個以上坐席、可以申辦國際比賽的國內最大的圓頂棒球場。計劃引進模仿羅傑斯中心，循環內、外野的360度開放型大廳（與觀眾席相連的走廊空間）和空中包廂（Skybox）、觀賽包廂（Fieldbox）、家庭區（Family Zone）等各種高級座位。 圓頂棒球場具有幾乎不受雨天或酷暑等惡劣天氣影響的優點。在舉行全明星賽的約壹周的常規賽休息期和季後賽期間，還可以用作大規模演出場或活動場所。 但是蠶室圓頂球場與可以開關屋頂的開閉型羅傑斯中心不同，將建造成無法打開屋頂的封閉型。首爾市相關人士表示：“如果建設成開閉型，總事業費將超過當初計劃的20%以上，因此需要接受民資合格性再調查，因此事業推進可能會變得困難”，“考慮到與居住地區相鄰的噪音和震動，很多人認為最好以封閉式建設。” 蠶室圓頂棒球場將與擁有包括能看見棒球場的120間客房在內的共300間客房的酒店連接起來建造。首爾市相關人士解釋說：“這是繼羅傑斯中心之後，世界上第二個與酒店相連建設的棒球場。”首爾市的目標是2026年初動工，2031年末竣工。如果按照計劃進行，從2032年賽季開始可以在蠶室圓頂棒球場觀看職業棒球比賽。工程費將投入約5000億韓元。 首爾市宣布建立蠶室圓頂棒球場，使職業棒球界陷入了苦惱之中。目前，將蠶室棒球場作為主場使用的LG Twins和鬥山熊隊有些焦頭爛額。因為從預定施工的2026賽季開始到2031賽季為止，要在臨時主場進行6個賽季的比賽。在職業棒球界提出了，壹支球隊與耐克森英雄（Kiwoom Heroes）壹起使用首爾九老區高尺天空巨蛋，另壹支球隊則利用目前業余選手專用的首爾陽川區木洞棒球場的方案。 ● 韓國國際會展中心2.5倍大的體育•會展設施也將入駐 首爾市計劃在蠶室壹帶建設包括圓頂球場在內的相當於COEX國際會展中心2.5倍規模的“尖端體育•會展設施”。與漢江、灘川相連接，打造水邊生態文化空間。首爾市相關人士表示：“將成為世界水平的‘體育•會展綜合園區’和新的文化產業據點。” 吳市長計劃19日（當地時間）訪問年銷售額達2.4萬億韓元和雇傭誘發效果約1.6萬人的美國紐約市的賈維茨中心（Javitz Center），以期獲得進駐蠶室壹帶的體育•會展設施的創意。

한국어