俄羅斯把“自殺式無人機”作為禮物送給金正恩……“違反安理會制裁決議”. September. 19, 2023 08:51. by 申圭鎮記者、高道藝記者 newjin@donga.com,yea@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩結束了六天五晚的俄羅斯之行，收到了俄羅斯贈送的烏克蘭戰爭中用於殺傷的自殺式無人機等武器。俄羅斯提供無人機的行為違反了聯合國安理會的對朝制裁決議。朝鮮去年12月將5架無人機滲透到韓國首都地區領空等，積極利用無人機和無人機戰鬥力作為對韓挑釁的選擇。朝鮮還在7月的閱兵式上首次公開了酷似美國高空無人偵察機“全球鷹”和無人攻擊機“死神”的“新星-4”型和“新星-9”型等。 據俄羅斯塔斯社等媒體當地時間17日報道，俄羅斯濱海邊疆區行政長官奧列格·科熱米亞科與金正恩參觀海參崴軍事博覽會後，向金正恩贈送了5架自殺式無人機和1架具有垂直起降功能的偵察無人機（照片）以及防彈衣等。送無人機作為禮物違反了禁止向朝鮮出口產業用機器的2017年聯合國安理會第2397號決議。有分析認為，攻擊、偵察用無人機等屬於可以直接對朝鮮軍隊作戰能力發展做出貢獻的項目，因此違反了2006年安理會第1718號決議。 俄羅斯駐朝鮮大使亞歷山大·馬采戈拉17日通過俄羅斯廣播表示：“雖然向朝鮮提議糧食援助，但朝鮮方面不願接受。”馬采戈拉在此次朝俄首腦會談擴大會談時陪同出席。他在節目中說：“2020年，我們從人道主義援助的角度無償提供了5萬噸小麥，我們已經做好了再次執行的準備"。但朝鮮的同誌們說，‘謝謝。如果情況變得困難，我會依靠妳們，但現在沒事。’”他表示，朝鮮今年取得了“不錯水平的產量”，相比糧食問題，金正恩反而更提及水力發電合作，請求今後的幫助。

한국어