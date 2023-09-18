東海魷魚“銷聲匿跡”……威脅漁民生計的氣候變化. September. 18, 2023 08:51. . “當時壹天最多能捕獲5000只以上，但現在連100只都很難抓到。” 40多年來壹直在東海束草前海捕撈魷魚的捕撈經營者協會會長朴正基（音譯）最近面臨著生計的威脅。這是因為氣候變化導致東海魷魚逐漸消失。幾天前壹天捕獲的魷魚只有40只。也就是說，開工量降至全盛時期的百分之壹以下。朴某嘆了口氣說：“除去人工費和油價等費用，出現了赤字”，“這樣下去很難維持生計，快要放棄捕魷魚事業了。” 東海捕撈魷魚的漁民們可謂是“苦難的行軍”。從3年前開始，魷魚捕獲量開始明顯減少。2022年和去年的捕撈量每年減少壹半，今年已經到了幹涸的地步。由於苦肉之策，大船最近為了捕撈魷魚甚至還開往至西海或俄羅斯海域。但是考慮到油價等追加費用，收支不平衡。但是魚種變更也不是件容易的事情。如果要更換設置在船上的裝備，並設置適合新魚種的漁網，需要花費數千萬韓元。繼漁民之後，魷魚血腸等相關飯店和店鋪也受到了損失。朴某說：“做夢也沒想到只在電視上看到的氣候變化會對我的生計造成威脅。” 朴某感受到的危機感不僅僅是魷魚相關從業者們的故事。漁村處處彌漫著因氣候變化引起的魚種變化將更快到來的危機感。很多漁民、地方自治團體和研究所已經進行了多種嘗試，以應對魚種的變化。例如，江原道為應對未來捕撈量驟減，共投入300億韓元，正在構建三文魚智能養殖試驗臺。項目內容為，構築鮭魚、明太魚養殖綜合數據，挖掘良種。系統建成後，東海將用針對性養殖來彌補捕撈量急劇減少的魚種。 沒有大海的忠北的挑戰也很有趣。該項目是將進口自冰島的三文魚受精卵在淡水培育成成體的項目。也就是說，要超越“逆流而上”的三文魚的本性，生產只在淡水養殖場生長的三文魚。這是美國、瑞士等水產強國嘗試的方式。雖然去年因各種變數未能取得大的成功，但今年引進純凈地下水，期待取得成果。 雖然度過了歷史上最炎熱的夏天，但很少有城市人認為氣候危機會威脅到我們的生存 但是，與自然生活得稍微近壹點的漁村居民們切身感受到了變化，正在激烈地摸索生存方法。本周末（22~24日）在首爾瑞草區aT中心舉行的“2023 Sea Farm Show水產養殖博覽會”上，將介紹漁民們應對水產業危機的閃現創意。本來就因日本汙水排放而面臨困難的韓國漁民們，讓我們去現場壹起為他們鼓掌加油吧。

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