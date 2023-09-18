70種致癌物質中只公開8種……不要推遲香煙成分公開法. September. 18, 2023 08:50. . 國會法制司法委員會今天召開全體會議，討論煙草有害性管理相關法律案。其內容是，目前香煙制造公司只將自己的責任下有限的成分公開在香煙包裝上，今後要在食品醫藥品安全處指定的檢查機關接受香煙成分和含量檢查後提交結果，保健福利部和食品醫藥品安全處將公開廣泛的信息。已經漂流了11年的《煙草有害成分公開法》能否越過法司委的門檻進入全體會議備受關註。 據世界衛生組織透露，香煙中的有害化學物質超過4000種，即使將範圍縮小到致癌物質，也至少有70種，但煙草公司在香煙盒中公開的成分只有8種。其中公開含量的只有尼古丁和焦油兩種。包括美國和歐盟在內的世界100多個國家根據世衛組織的《限制煙草基本協議》，義務性地公開了包括電子煙在內的所有香煙中含有的成分，相比之下，韓國政府對香煙有害物質的管理過於松懈。煙草制造商在海外詳細公開了各產品有害成分的種類和含量，在韓語網站上卻隱瞞成分。只有國內吸煙者在吸煙時不知道含有什麽成分。 回顧過去圍繞制定《煙草有害成分公開法》的討論過程，不得不責怪負有告知煙草有害性、保護國民健康義務的政府和國會的嚴重失職。國會雖然於2005年批準加入世衛組織煙草控制協議，但直到2013年才遲遲提出相關法律，而且福利部和企劃財政部之間圍繞誰管理相關法律展開爭論，連法司委的門檻都沒能越過。政府部門互相爭著要擁有規制權限，國會以此為借口推遲立法，難道不是因此而甚至出現了煙草公司的賄賂說嗎? 據政府資料推算，2019年壹年因吸煙而死亡的人數超過5.8萬人，由此造成的醫療費和因早期死亡而造成的生產性損失等社會經濟費用超過12萬億韓元。不僅是日常食用和飲用的加工食品的營養信息和原材料，化妝品也公開了數十種成分。企劃財政部已經放棄、福利部的法案已被列入法制司法委員會，因此，哪怕是從現在開始，朝野議員們應該在本月的全體會議上通過相關法律。政府應該以通過法律為契機，系統地管理香煙的有害成分，保障國民的知情權和選擇權等，制定更有效的禁煙政策。

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