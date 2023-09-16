美國制裁150家參與運送俄羅斯導彈的企業和個人. September. 16, 2023 08:16. by 紐約=常駐記者 金賢洙、華盛頓=常駐記者 文炳基 kimhs@donga.com、weappon@donga.com. 朝鮮與俄羅斯領導人舉行首腦會談後，美國對俄羅斯鐵路、航空、金融機構等150多家企業和個人實施了大規模制裁。特別是，美國把支持俄羅斯躲避西方高強度經濟制裁的壹些同盟國企業也列為制裁對象，發出了強烈的警告。 當地時間14日，美國財政部海外資產控制局把俄羅斯最大汽車企業伏爾加汽車廠（AvtoVAZ）等100多家企業列入制裁名單。半導體、鐵路、航空零部件企業等可以用作武器的所謂雙重用途產品的生產企業也成為了目標。 特別是美國財政部的制裁對象還包括土耳其、格魯吉亞、芬蘭、阿聯酋等美國同盟國的企業及個人。財政部表示，壹直表現出親俄羅斯行為的5家土耳其公司運輸了俄羅斯無人機和巡航導彈等使用的核心產品或支援了半導體的轉移。國務院當天也表示，將與俄羅斯民間雇傭兵企業瓦格納集團聯系，對包括參與朝鮮-俄羅斯武器運輸的人物在內的70多人進行制裁。 美國財政部長耶倫對此次制裁措施解釋說：“這是為了剝奪普京針對俄羅斯軍事供應網進行野蠻戰爭所需的裝備、技術和服務。” 也有分析認為，美國此次大規模追加制裁是對俄羅斯和朝鮮武器交易的警告。拜登政府從上個月起公開了朝俄武器交易動向的情報，並警告追加制裁。 正在俄羅斯訪問的朝鮮國務委員長金正恩15日前往哈巴羅夫斯克州康索莫爾斯克納阿穆雷市，視察了生產尖端多功能戰鬥機“蘇-57”等軍用飛機的“尤裏·加加林工廠”。金正恩與俄羅斯副總理兼工業貿易部長丹尼斯·曼圖羅夫壹起參觀了戰鬥機生產現場，並參觀了試飛。曼圖羅夫表示，“看到了在飛機制造和其他產業上進行合作的可能性”，暗示了加強軍事合作的方針。 金正恩在此次訪俄途中，正在集中觀察宇宙及軍事設施，因此很多人擔心朝鮮和俄羅斯有可能就違反聯合國安理會對朝制裁決議的武器及軍事技術進行交易達成協議。

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