韓國國防部首次正式確認“朝鮮向俄羅斯提供武器”. September. 16, 2023 08:15. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮和俄羅斯通過首腦會談正式宣布軍事合作，並暗示進行武器交易。韓國國防部就此表示：“已確認，朝鮮正在向俄羅斯提供武器。”此前，國防部壹直以“（武器交易）的概率很大”等略顯模糊的表述表明立場，現在進而正式確認了朝鮮向俄羅斯提供武器。 韓國國防部相關人士15日在新聞發布會上表示：“已經確認朝鮮提供武器的多種情況，將在韓美合作下持續追蹤。”這壹人士在被問及韓國是否會向烏克蘭支援殺傷性武器時明確表示：“不直接支援殺傷武器的政府現方針沒有改變。”但政府高層相關人士表示：“首先會與國際社會配合集中進行制裁。但是朝俄沒有變化，到時候可以直接進行支援。” 此前，英國《金融時報》等外國媒體7月報道說，在烏克蘭戰場上發現了朝鮮制造的高射炮彈，並公開了寫有韓文的炮彈照片。盡管以此為契機朝鮮武器支援真相浮出水面的情況下，韓國國防部只回答稱“有可能支援了武器。正在密切關註相關動向。”與此相反，國防部這壹次表示“已經確認了提供武器的情況”，實際上正式確認了朝鮮已向俄羅斯支援了炮彈等武器，提高了發表立場的力度。韓國政府早在數月前就通過偵察衛星收集的情報等，掌握了朝鮮正在向俄羅斯支援武器的事實，但對外卻沒有公開。 韓國政府消息靈通人士表示：“以朝俄會談為契機，朝鮮正在露骨地進行武器支援，因此韓國政府也洞察了武器交易動向，以此向朝俄發出警告，‘如果再這樣下去，將與國際社會壹道讓妳們付出應有的代價’。”

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