跳水運動員禹河藍獲得歷屆最多的8枚獎牌……鏈球選手李潤哲將第六次參加亞運會，歷屆最多. September. 13, 2023 08:25. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國將有1140名選手（867名選手、273名管理人員）參加10天後開幕的杭州亞運會，是歷屆派遣團人員最多的壹次。這比在主場舉行的2014年仁川亞運會（1066人）還要多。 參加此次大賽的國家代表選手中，在亞運會上獲得獎牌最多的選手是男子跳水運動員禹河藍（25歲•人名音譯•下同）。他共獲得8枚獎牌獲得，3枚銀牌、5枚銅牌。在2014年仁川亞運會上獲得1枚銀牌、3枚銅牌，在2018年雅加達-巨港亞運會上獲得2枚銀牌和2枚銅牌。禹河藍決心在杭州超越跳水世界最強的中國運動員，奪得個人首枚亞運會金牌。 獲得金牌最多的選手是男子擊劍選手具本吉（34歲）和女子自行車選手羅雅淩（33歲），各擁有5枚金牌。如果具本吉和羅雅淩在杭州亞運會上各獲得兩枚金牌，將創造新的紀錄。在2018年的大賽上，具本吉和羅雅淩分別獲得了2冠王和4冠王。遊泳選手朴泰桓（34歲）等5名選手分別獲得了6枚金牌。 亞運會參賽次數最多的運動員是田徑男子鏈球選手李潤哲（41歲）。從2002年釜山亞運會到此次杭州亞運會，他已連續6次登上亞運會舞臺。韓國紀錄（73.77米）保持者李潤哲在亞運會上的最好成績是2006年多哈亞運會上取得的第四名。年齡最大的選手是女子橋牌選手林賢，今年73歲。與年齡最小的女子國際象棋選手金莎朗（12歲）相差61歲。橋牌是以52張Trump牌決壹勝負的心理體育項目。 還有壹起參加亞運會的家人。攀巖運動的主教練徐鐘國（50歲）和徐彩賢（20歲）是父女關系。自行車選手申東仁（29歲）和李珠美（34歲）是壹對夫婦。跳水項目的金永南（27歲）、金永澤（22歲）是兄弟國家代表。田徑400米選手韓世鉉（29歲）和撐桿跳選手韓鬥鉉（29歲）是雙胞胎兄弟。壘球代表隊中有教練裴乃惠（38歲）和選手裴有歌（34歲）這對姐妹花。

한국어