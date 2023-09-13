在內容制作上結合AI技術，培養本土OTT競爭力. September. 13, 2023 08:24. by 池民九記者 warum@donga.com. 政府為了強化本土在線視頻服務（OTT）的競爭力，正在推進在內容制作全過程中適用人工智能（AI）技術的政策支援事業。政府還決定在今後3年內培養1500名以上的AI內容專門人才。 科學技術信息通信部12日表示，信息通信戰略委員會審議並確定了上述內容的《AI和數字基礎未來媒體計劃》。 科學技術信息通信部計劃利用AI制定內容企劃案草案，不僅可以寫情節，還可以擴散技術，進行自動影像搜索和編輯。決定支援模仿演員等實際人類聲音和臉部的“數碼人類”制作，並支援通過AI自動將字幕和聲音植入影像的技術升級。 科學技術信息通信部預測，如果虛擬內容制作公司利用這種生成型AI技術，內容制作時間將比現在縮短十分之壹。制作費用也將減少三分之壹。科學技術信息通信部相關人士表示：“與Netflix等美國企業相比，國內媒體、文化信息業界的AI技術嫁接水平目前為89.1%，存在1年以上的技術差距”，“現在是通過人才培養和集中投資來確保競爭力的時期。”

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