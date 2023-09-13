“得到晚生子後相遇的《超異能族》劇本讓我很感動”. September. 13, 2023 08:22. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我的晚生子剛出生不久，就收到了《MOVING超異能族》的劇本。在有了自己的孩子之後，劇本打動了我的心。” 迪士尼+電視劇《MOVING超異能族》講述了隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦的秘密的父母們的故事，每周公開新劇集時反響熱烈。紮實的故事和原封不動地參照漫畫的選角，刺激感性的親情法則受到好評。《MOVING超異能族》在韓國、香港、新加坡、臺灣等地也連續4周占據迪士尼+收視冠軍，人氣頗高。從上個月9日開始播出後，以13日為基準公開了17集，而從20日的18集到最後壹集20集，將壹次性公開三集。 12日，記者在首爾鐘路區壹家咖啡廳見到了朴仁載導演，他對《MOVING超異能族》的成功表示：“我的職責就是制作，其次是命運。如果能夠預想票房大賣，那不是神嗎？” 作為執導電影《白鯨》（2011年）、《特別市民》（2017年）的電影導演，他在2020年擔任Netflix《王國》第二季的共同導演，首次踏入電視劇世界。朴導演認為，在這部電視劇中，最下功夫的是動作場面。他說：“觀眾們已經習慣了漫威、X戰警等好萊塢英雄片，但我們沒有資本能力模仿。尋找以獨創的方式滿足觀眾的方法花費了很多時間。”據說，飾演金鬥植的演員趙寅成為了不讓飛走的場面顯得不自然，稍微調整了演員身體的角度，找到了最佳姿勢。 朴導演說：“剛開始趙寅成拍攝飛天動作時，演員和制作組都笑了。因為沒有進行電腦繪圖（CG）處理，所以在現場落地後，我覺得演員的動作都很好笑。趙寅成甚至說“演技人生莫不是要結束了吧？”剛開始雖然笑了，但是因為CG效果好，所以大家都認真制作了。 對於《MOVING超異能族》，他說：“這是壹部在制作韓國沒有的英雄作品時，不成熟的我學到了很多的作品。”他說：“在剩下的劇集中，出現了原作中沒有的、具有超能力的原創角色”，並囑咐大家期待到最後。

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