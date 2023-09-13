獨自狂奔的汽車產業，遭遇工會風險面臨“急剎車”危機. September. 13, 2023 08:22. . 韓國月度出口額從去年10月起到今年8月為止，連續11個月同比出現“負增長”。這是因為主要出口品種壹致處於低迷狀態不佳。 由於半導體經濟下滑，“大韓民國雙巨頭”三星電子和SK海力士正在接受此前難得壹見的成績單。造船業界三大巨頭HD現代重工業、三星重工業、韓華海洋最近兩年間雖然取得了訂單繁榮，但完全反映在財務報表上還需要壹段時間。煉油公司和石油化學公司隨著國際油價的漲落，業績參差不齊。 在這種情況下，將韓國從深淵中拯救出來的“壹等功臣”是汽車產業。僅從8月份來看，汽車出口額為52.9萬億美元（約7萬億韓元），比去年8月份增加28.7%。這是連續14個月保持增長勢頭。好歹挽回了半導體（-20.6%）、石油化學（-12.0%）、石油（-35.3%）、無線通信（-7.8%）等壹片漆黑。 企業業績也很好。現代汽車第二季度（4月-6月）的銷售額為42.2497萬億韓元，比去年同期增長17.4%。營業利潤為4.2379萬億韓元，上漲42.2%。起亞的增長勢頭更加迅猛。銷售額為26.2442萬億韓元，營業利潤為3.4030萬億韓元，分別比去年同期增長了20.0%和52.3%。兩家公司都創下了季度最高業績。 直到去年上半年（1月-6月）為止，還有很多人半開玩笑地說：“如果韓國連半導體都沒有，早就出大事了。”現在甚至更經常聽到的是“要是沒有汽車”這樣的假設。 汽車的這種疾馳面臨了暫時停止的危機。剎車的人不是全球競爭公司，也不是外部經營環境，而是內部的工會。 到去年為止，現代汽車和起亞勞資雙方分別連續4年和2年以無糾紛達成了工資及團體協商。但是今年全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）下屬的全國金屬勞動組合現代汽車支部（現代汽車工會）和起亞汽車支部（起亞工會）為了分別參加7月和5月的民主勞總總罷工，強行進行了部分罷工。 在“政治罷工”結束後進行的工資團體協議中，勞資協商也出現了分歧。上個月底獲得罷工權的現代汽車工會預告了13日、14日的部分罷工。起亞工會也於11日獲得罷工權後，12日立即召開爭議對策委員會，討論了罷工與否。雖然每年在工資團體協議中通過罷工權向資方施壓是既定程序，但很多人說今年與往年氛圍不同。 兩家公司工會特別將“退休年齡64歲”放在了協商的前面。也就是說，希望把現在滿60周歲的人再延長4年。這是資方難以接受的要求。過於延長退休年齡有可能導致新職員招聘的中斷。現代汽車今年3月時隔10年重新招聘生產崗位後，招聘700名員工時，數萬名應聘者蜂擁而至。去年招聘100名生產崗位的起亞也是如此。 當然，勞資雙方在沒有糾紛的情況下達成協議的可能性仍然存在。作為工會，也沒有必要在久違的“好時節”上給自己潑冷水。

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