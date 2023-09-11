摩洛哥遭受120年來最嚴重地震……2000多人死亡. September. 11, 2023 08:28. by 開羅=常駐記者 金基允、金寶拉記者 pep@donga.com、purple@donga.com. 北非摩洛哥西南部山區當地時間8日發生6.8級地震。摩洛哥內務部表示，截至強震發生後第三天的當地時間10日上午8點（韓國時間下午4點），至少已有2012人死亡、2059人受傷。由於地震發生在晚上，再加上很多人仍被埋在倒塌的建築殘骸下，死傷人數可能會進壹步增加。此外，受傷者中重傷人員也多人1400余人，死亡人數有可能增加。 摩洛哥當局宣布，8日晚11點11分左右，馬拉喀什西南方向約71公裏處發生6.8級地震，除震中所在山區外，馬拉喀什、阿加迪爾、卡薩布蘭卡等地也有多人死傷。當時正值多數居民入睡的深夜時間段，又是震源只有淺淺18公裏的強震，導致了嚴重的傷亡。 據調查，死傷人員集中在阿特拉斯山區等高海拔地區。但摩洛哥當局表示，由於山體崩塌導致道路受阻或中斷，難以接近災區，救災工作面臨巨大困難。此外，由於有可能發生余震，人們更加擔心建築物因基礎變得脆弱而出現新的倒塌。馬拉喀什擁有從中世紀起延續至今、歷史悠久的眾多聯合國教科文組織世界遺產，文物也接連受損。 據悉，此次地震是北非壹帶120年來發生的最強地震。美國地質調查局表示，首次發生強震20分鐘後，又發生了4.9級的余震。 地震第三天的10日，當地居民空手在救援人員未能抵達的地方展開搜救，搜救工作全面鋪開。摩洛哥當局宣布了3天國家哀悼期，全力以赴展開救援。 國際社會的支援也持續不斷。不僅有美國總統拜登和中國國家主席習近平，正在戰爭中的俄羅斯和烏克蘭也各自表明了支援的意向，今年2月發生地震、5萬多人死亡的土耳其也加入了救援的行列。 據韓國駐摩洛哥大使館透露，當地僑民、遊客、差旅客的損失尚未得到確認。大使館相關人士表示：“已經囑咐僑民多加小心，並與摩洛哥當局溝通，最大限度地通報災難狀況。僑民以外暫時訪問摩洛哥的遊客、出差者中是否有進壹步的傷亡，正在確認之中。”

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