下半年招聘競爭率81比1……應進壹步打開“新產業”領域創業之路. September. 11, 2023 08:27. . 預計今年下半年青年們的就業之門將進壹步變窄。韓國經濟人協會的調查結果顯示，韓國500強企業中有65%的企業未能制定下半年大學畢業生新錄用計劃或者幹脆計劃不錄用。有招聘計劃的企業中，四分之壹的企業表示將比去年減少招聘規模。企業預測的就業競爭率為81比1，高於去年（77比1）。 受經濟恢復速度慢於預想速度、來自中國的經濟危機論等外部不利因素的影響，各企業開始緊縮經營，新雇用人數也隨之少於當初的預想。據悉，三星、SK、現代汽車等大企業從本月初開始下半年招聘，但規模比往年有所減少。在產業結構的變化中，人工智能的利用和自動化、機械化等也在迅速進行，就業難很有可能長期化。 隨著工作崗位的減少，學校畢業後未能就業的青年人數達到了126萬名。畢業於四年制大學的無業遊民青年超過45萬人。當下，光靠坐等企業招聘公告、提交申請，是很難抓住就業機會的。在人工智能、雲計算、大數據、納米等人力不足的尖端技術領域，立即滿足招聘條件的訓練和教育缺失的情況相當多。中小企業的工作崗位不匹配現象也沒有得到改善。在企業努力創造高質量工作崗位的同時，迫切需要針對性人才培養項目和教育基礎設施擴充等對策。 為了尋找工作崗位突破口，也增加了以增長潛力大的新事業領域為中心激活青年創業的必要性。發掘新事業機會的創業公司不僅是為了工資而工作，也是投資未來增長可能性的挑戰。以信息技術強國印度為例，每年都會誕生超過2萬家創業公司，正在不斷吸引年輕人力。在創業公司工作的職員數為76萬名，2018年以後誕生的企業價值超過10億美元的獨角獸企業數超過100家。 現實情況是，在艱難的創業環境下，今年還進入了投資嚴寒期，國內不少創業公司都在苦戰。為了能夠長時間持續投資和支援，應該加強系統，並消除阻礙革新的規制。即使初期沒有成功，也要積極尋求為敗者復活鋪平道路等激活初創企業的方案。

한국어