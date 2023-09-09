因剩余年薪支付問題……斯特拉斯伯格推翻了退役決定. September. 09, 2023 08:21. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 2008年美國職業棒球大聯盟（MLB）上，展開了故意降低球隊成績的“擺爛”競爭。這是為了獲得賦予聯賽倒數第壹球隊的新人選拔第壹順位指名權，摘下右手投手史蒂芬•斯特拉斯伯格（35歲•照片）。擺爛競爭的勝者是在壹個賽季162場比賽中輸掉102場的華盛頓國民隊。 斯特拉斯伯格自2010年進軍MLB後，時隔12場比賽後接受了手肘尺骨側附屬韌帶重建手術（湯米-約翰手術），壹直帶著傷病生活，但健康時他就是球隊的“王牌”。2019年他還幫助華盛頓隊贏得了球隊成立後的第壹個世界大賽（WS）冠軍獎杯。系列賽最有價值球員（MVP）也被他收入囊中。2019年WS結束後，斯特拉斯伯格獲得自由簽約選手（FA）資格後，華盛頓俱樂部為他獻上了歷屆投手最大規模的2.45億美元（約3264億韓元）的7年合同。 這是球隊的失誤。斯特拉斯伯格在完成FA簽約後，總共只參加了8場比賽。然後在上個月25日，他最終宣布退役。當時華盛頓隊還宣布將退役他的球衣號碼37號，維持了溫馨的氣氛。之後過了13天，氣氛冷卻了下來。《華盛頓郵報》等美國媒體8日報道說：“華盛頓俱樂部宣布取消原定於10日舉行的退役儀式。” 理由還是錢。斯特拉斯堡方面主張，將全部領完剩余年薪1.05億美元（約1401億韓元），而球隊則針鋒相對地表示，“需要重新進行協商。”體育專門媒體《Athletic》報道說：“MLB球隊為應對這種情況加入了保險。但由於斯特拉斯伯格華麗的受傷經歷，華盛頓隊無法為其投保。”

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