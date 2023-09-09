“理解詼諧的韓國讀者是我最喜歡的讀者”. September. 09, 2023 08:20. by 李素研記者 always99@donga.com. “韓國讀者是我最喜歡的讀者。能夠在韓國舉行登上文壇40周年活動也是托了喜愛我書的韓國讀者的福。” 被稱為中國現代文學巨匠的小說家余華（63歲）8日在首爾鐘路區壹家咖啡廳舉行的記者招待會上做出了上述表示。他為了參加當天開幕的“2023首爾國際作家慶典”而訪問了韓國。 1983年以短篇小說《第壹個宿舍》初登文壇的余華在韓國也受到了廣泛的喜愛。其代表作《人生》（綠林出版社•1997年）和《許三觀賣血記》（綠林出版社•1999年）在韓國也分別售出10萬冊和25萬冊以上。余華特別就《許三觀賣血記》受到觀眾喜愛的原因表示：“這是因為理解詼諧的韓國讀者素養很高。” 他在最近修訂版《許三觀賣血記》的序言中寫道：“我描寫的是物質貧乏的時代，但有些讀者從中感受到了生活的美麗”，“因為生活中的美麗有時僅憑貧困和富貴是無法衡量的。” 在座談會上，他回答得非常機智。余華說：“起初我並不知道這是我登上文壇40周年，後來綠林出版社告訴我，我才知道的。因為如果在中國舉行這樣的紀念會，會以為作家馬上就要去世了，所以好像是不舉行這樣的活動的”，“如果舉行登上文壇80周年活動，那時也打算來韓國舉行。”對於在韓國被改編成電影的《許三觀賣血記》，他表示：“在中國被看作是盜版。但河正宇導演應該不會生氣。”經常被提名為諾貝爾文學獎候選人的他笑著說：“在韓國連壹個獎都沒拿到，還拿什麽諾貝爾文學獎？” 余華正在寫下壹部作品。他說：“主人公是總是過著艱苦的生活的人物，與前作不同，加入了喜劇成分。”他將在韓國停留到13日，進行演講和對話。

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