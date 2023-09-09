朝鮮“核攻擊潛艇”下水… 我們也該擁有核潛艇了. September. 09, 2023 08:19. . 朝鮮昨天通過官方媒體公開了首艘可以進行水中核攻擊的“戰術核攻擊潛水艇”。據推測，在3000噸級朝鮮最大規模的新潛艇上，捕捉到了4個大型和6個小型垂直發射管。有分析認為，朝鮮有可能搭載潛射彈道導彈和戰略核巡航導彈。韓國軍聯合參謀本部表示：“從外形分析的結果來判斷，這不是可以正常運用的樣子。” 新推出的潛水艇能否按照朝鮮的主張搭載戰術核武器還是未知數。這壹潛艇在2019年公開部分照片後，事實上壹直處於失蹤狀態。此前從未試射過潛射導彈，因此實戰能力也沒有得到證明。但時隔4年，在政權成立75周年閱兵式即將舉行之際，突然舉行了下水儀式。金正恩下周即將訪問俄羅斯，為了從俄羅斯獲得核動力潛艇技術，金正恩想展示自己的能力。韓國軍方認為“也有欺騙或誇張的跡象”，也是出於這個原因。 朝鮮此次明確表示了加快水中戰鬥力核武裝的意圖。與地面上的核武器、導彈不同，潛射導彈或核魚雷可以在海底秘密機動，進行奇襲打擊，使韓國軍隊的防禦力變得無力。更何況，如果朝鮮從俄羅斯獲得核潛艇技術，朝鮮核能力的高度化將成為超乎想象的威脅。對於韓國來說，迫切需要制定緊急對策。 雖然韓國軍隊也完成了潛射導彈的開發，進入了實戰部署狀態，但與搭載核彈頭的朝鮮水下戰鬥力相比，其局限性非常明顯。對此，韓國軍方壹直在推進引進潛航能力突出的核潛艇。雖然已經具備了建造潛水艇和開發小型核反應堆的能力，但確保核燃料是絆腳石。根據韓美原子能協定，禁止在軍事上使用核物質，而且繞開原子能協定的努力也因沒有得到美國的諒解而屢屢受挫。 兩年前，美國簽署了向澳大利亞提供核潛艇的“奧庫斯（澳英美同盟)”。雖然美國稱這是“僅有的壹次不擴散例外措施”，但面對威脅全世界的朝鮮核問題，美國不能壹味反對韓國引進核潛艇。韓國在長期推進修訂原子能協定的同時，為了自主開發，應該盡快尋求確保核燃料的方案。

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