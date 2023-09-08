金玟哉入選金球獎30人候選名單，創造亞洲後衛歷史. September. 08, 2023 08:36. by 金正勛記者 hun@donga.com. 金玟哉（拜仁慕尼黑隊）成為首位入選金球獎30人候選名單的亞洲後衛。法語中意為“黃金球”的金球獎（Ballon d'or）是足球運動員能獲得的世界最高權威獎項。 主辦金球獎頒獎典禮的法國足球專門媒體《法國足球》7日公布了今年的30人最終候選名單，金玟哉是唯壹壹位入選該名單的亞洲球員。在後衛方面，包括金玟哉在內，只有胡本•迪亞斯、約什科•格瓦迪奧爾（以上曼城隊）等3人。 法國足球俱樂部表示，“在意大利職業足球甲級聯賽中，沒有壹名球員的傳球成功率比金玟哉更高。金玟哉在球場和空中球爭奪中都表現出了存在感”，解釋了將他選定為候選人的理由。金玟哉上賽季在意甲聯賽中為那不勒斯隊時隔33年再次奪得聯賽冠軍做出了決定性貢獻，但在本賽季即將開幕的7月份，他轉會到了德甲豪門球隊拜仁慕尼黑。 金玟哉是第4位被入圍金球獎最終候選名單的韓國球員。2002年當時效力安德萊赫特隊的薛琦鉉首次被提名為候選人，2005年當時效力曼聯隊的朴智星也入圍名單。孫興慜（托特納姆熱刺隊）也在2019年和2022年兩次入圍候選名單，但今年沒有入選。孫興慜在榮登英超聯賽（EPL）射手王的去年金球獎獲獎者選定投票中，在30人中排名第11位，創造了亞洲球員的歷史最高排名。金球獎獲獎者將由100名世界記者團投票選出。 金球獎歷屆最多（7次）獲獎者裏奧內爾•梅西（邁阿密國際隊）和去年的獲獎者卡裏姆•本澤馬（阿爾伊蒂哈德隊•又名吉達聯合）、基利安•姆巴佩（巴黎聖日耳曼隊）、埃爾林•哈蘭德（曼城隊）、哈裏•凱恩（拜仁慕尼黑隊）、羅伯特•萊萬多夫斯基（巴塞羅那隊）等30名足球明星被列入候選名單。歷史上第二多的5次獲獎者克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（阿爾納斯爾隊•又名利雅得勝利）的名字沒有出現在該名單中。 金球獎獲獎者將於10月30日公布。

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