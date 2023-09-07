李在明抨擊尹錫悅：“如果違背國民意願，就應該拉下馬” VS 執政黨：“煽動內亂的行為”. September. 07, 2023 08:31. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明6日針對尹錫悅總統聲稱：“如果做出違背國民意願的行為，就應該將其拉下馬。”國民力量黨反駁稱：“這是對當選政府的內亂煽動行為。” 李在明在當天公開的電視人金禦俊（音）的油管節目中表示：“應該監視站在拳擊臺上的選手們是否在為國民工作，如果真的做出違背國民意願、違反國利萬福的行為，就應該把他們拉下來。這就是民主。”李在明還表示：“我認為，他是不是想要改變整個系統、文化體制和法律制度，謀求長期執政或依靠武力永久執政。”在同屬共同民主黨的薛勛、金鬥官兩名議員前壹天在國會對政府質詢中提及“彈核”尹錫悅總統後，李在明親自做出了暗示彈核的講話。 對此，國民力量黨首席發言人柳相範（音）當天通過評論批評稱：“在野黨不斷提及彈核的行為無異於對憲法之上由國民選擇誕生的選舉政府的內亂煽動行為。”該黨院內發言人全宙惠也表示：“這是彈核上癮政黨令人寒心的真實面目。” 李在明與正在調查自己“雙鈴向朝鮮匯款疑惑”的檢察機構就到場接受調查日程展開了心理戰。水原地方檢察廳當天表示：“從李代表方面律師那裏接到了將於12日出席並接受嫌疑人調查的通報。李代表之前曾兩次缺席，絕食對嫌疑人調查造成了影響，因此要求最晚也要在本周內7日至9日接受嫌疑人調查。”共同民主黨核心相關人士表示：“在檢察機關如此進行媒體炒作的情況下，（李在明）表現出繼續推遲調查的形象也感到負擔。” 到當天為止，李在明已絕食7天。據悉，在絕食靜坐示威現場，共同民主黨議員們正在持續助威絕食，但議員們參加絕食的比率低於預想。該黨領導層壹名議員表示：“本周本來說有30人左右參加助威絕食，但比預想的要少。非李在明派系也當面指責，所以雖然看起來黨暫時團結起來，但（絕食鬥爭）肯定是壹大敗招。” 此外，李在明當天將尹錫悅比喻為“後爹”，引發了爭議。李在明在采訪中表示：“從國民的立場來看，民生非常困難，雖然期待像堅實的父親壹樣的國家和政府，但是現在的政府就像拿著鞭子的可怕的後爹。”對於這壹發言，出現了“貶低再婚家庭”“後爹就壹定打人嗎”等反應。

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