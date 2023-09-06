“金正恩和普京即將舉行會談”……警惕朝核高度化的“危險交易”. September. 06, 2023 08:41. . 《紐約時報》4日報道說，朝鮮國務委員長金正恩最快將於下周訪問俄羅斯，會見普京總統。出席10日至13日在符拉迪沃斯托克舉行的東方經濟論壇，將是兩人會面的契機。如果朝俄首腦會談成功舉行，這將是自2019年以後時隔4年半，金正恩的海外訪問也是此後的第壹次。美國白宮也表示：“有情報顯示，金正恩期待在俄羅斯進行包括首腦級外交在內的武器協商。” 分析認為，金正恩和普京的會面超越了此前的隱秘交易，現在要明目張膽地展示兩國首腦之間的密切關系，正式向國內外公開朝鮮常規武器與俄羅斯尖端技術之間的交換。從7月底俄羅斯國防部長參加朝鮮閱兵式以來迅速的討論進展來看，這也從側面證明了兩國的情況非常緊急。眼下，俄羅斯正為烏克蘭戰爭使用的彈藥和軍需品枯竭而苦惱，朝鮮則在核和導彈武器開發上遇到了技術瓶頸。金正恩的訪問地是俄羅斯新建的沃斯托奇尼宇宙基地或太平洋艦隊停泊地33號碼頭，這也體現了朝鮮的核心關註點。 像這樣，朝俄會談預示著“危險的交易”。雖然俄羅斯現在已經衰落，但俄羅斯仍然是擁有核武器最多的軍事強國。地對空導彈、戰鬥機發動機、潛水艇等軍事技術也達到了令中國垂涎欲滴的水平。朝鮮希望以提供彈藥等常規武器為代價，獲得軍事偵察衛星和核動力潛艇，乃至洲際彈道導彈的重新進入技術。俄羅斯的技術可以為日益升級的朝核和導彈開發提供更高飛躍的契機。這只能讓原本就壹心挑釁和威脅的朝鮮變得更加氣焰囂張。 雖然新冷戰氛圍的激化在壹定程度上可以預見朝中俄的密切關系，但其加速將成為使世界局勢更加動蕩不安的因素。已經粗暴踐踏鄰國主權的普京和熱衷於非法武器開發的金正恩的連帶，正在引起全世界的警惕。更何況，金正恩也許會重新啟動5年前以韓美首腦為對象的令人眼花繚亂的外交行動。這次可以以俄羅斯為杠桿煽動中國，以成為新冷戰對決行動隊長自居。韓國政府應該密切關註動向，尋求韓美日緊密合作和國際社會的應對方案。

한국어