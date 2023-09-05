郁陵機場根據已停產的飛機標準設計，重新設計將不可避免. September. 05, 2023 08:25. by 卞鐘國記者 bjk@donga.com. 據悉，以2025年開航為目標、已經進行30%左右工程的郁陵機場，正在再次推進設計變更。郁陵機場此前按照韓國沒有壹架的50人座小型飛機進行了設計，但由於航空市場形勢的變化，需要投入更大的飛機，因此跑道等需要進壹步擴大。 綜合《東亞日報》記者4日的采訪，國土交通部等部門正在考慮開通目前可搭乘80人的“ATR 72”飛機和“E190-E2”飛機執飛郁陵島。但目前正在建設的機場，是按照比它更小的“ATR 42”“DHC-8-300（Q300）”等50人座飛機可以起降的大小（2C級）設計的。在航空業界，50人以下的飛機沒有經濟性，目前沒有擁有的地方，也沒有計劃引進的地方。Q300甚至已於2009年停產。 此前，政府在2013年以2C級機場為基準進行了可行性調查。但如果工程按原計劃完工，很有可能成為沒有航空公司開通業務的“幽靈機場”。 政府事後了解情況後，決定將設計改為擴大跑道兩側安全區域（著陸臺）等、以符合80人座飛機起降的機場標準。因此，總事業費也將從目前的6651億韓元增加少則數十億韓元、多則數百億韓元。

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