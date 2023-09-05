金河成成為首位突破單賽季30次盜壘大關的韓美職棒大聯盟球員. September. 05, 2023 08:25. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）作為韓國選手首次在美國職業棒球大聯盟（MLB）成功實現了壹個賽季30次盜壘的記錄。 在4日的主場比賽中，作為1號擊球手兼2壘手首發出場的金河成在第1局下半局的第壹個擊球位上，面對舊金山巨人隊的首發投手艾利克斯•科布（36歲），擊出了右前安打後，在下個擊球手小費爾南多•坦尼斯（24歲）的擊球位時偷走了2壘。這是繼上月26日與密爾沃基釀酒人隊的客場比賽中創下本賽季第29次盜壘後，時隔9天再次出現的賽季第30次盜壘。 本賽季第31次盜壘當天就出現了。金河成在球隊以4比0領先的第4局下半局，在2人出局3人在壘的情況下取得四壞球上壘後，再次偷走了2壘。這是金河成在本賽季第4次在壹場比賽中偷壘2次以上。但是金河成在第壹局和第四局分別因未能打出後續打而未能得分。聖地亞哥隊最終以4比0擊敗舊金山巨人隊，延續了3連勝。 在此之前，秋信守（41歲•SSG）2010年在克利夫蘭印第安人隊效力時期創下的22次盜壘記錄是韓國人MLB單賽季最多盜壘記錄。裴誌煥（24歲•匹茲堡海盜隊）在本賽季也創下了22次盜壘的記錄。金河成在上個月5日已經成功取得了本賽季第23次盜壘。 如果金河成在剩下的24場比賽中能再追加2次盜壘，就可以與2019年在Kiwoom隊效力時期創下的韓國職業棒球個人賽季最多盜壘記錄（33次）並駕齊驅。另外，如果將目前為17個的本壘打再增加3個，將成為繼秋信守（2009年、2010年、2013年）之後第二個在MLB舞臺上創下20個本壘打-20次盜壘記錄的韓國擊球手。在亞洲出身內野手中，此前還沒有人加入MLB 20本壘打-20盜壘俱樂部。

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