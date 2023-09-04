教師們的“公共教育停止日”……學生家長陷入混亂. September. 04, 2023 09:00. by 崔勛振記者、朱賢宇記者 choigiza@donga.com,woojoo@donga.com. 在7月做出極端選擇的首爾瑞草區某小學教師迎來49齋（人死後49天）的4日，預計全國教師將大規模參加年假、病假等迂回罷工，教育現場的混亂正在擴大。對於教師們的集體行動，教育部和壹線教育廳出現了分歧，家長們表示更加混亂。 3日，據教育部和首爾市教育廳透露，教師團體命名為“公共教育停止日”的4日，全國32所小學決定裁量停課。這壹數字僅占全體小學6286所學校的0.5%。但是，當天沒有統計出要使用個人年假、病假的教師規模，因此教育當局根本無法預測“授課空白”會達到什麽程度。最近，首爾和全北的2名小學教師接連去世的消息傳開後，周末（1日）的第7次教師集會共有10萬名（警方推算）教師參加，追悼熱潮正在高漲。教育部相關人士表示：“目前與平時沒有太大的不同”，“計劃從4日上午9時開始統計使用年假或病假的教師人數。” 雖然決定不裁量停課，但部分學校為了應對“授課空白”，接受了校外體驗學習申請。網絡社區等內的不少家長表示：“因為是雙職工夫婦，所以擔心會怎麽樣，所以使用年假，申請了4日的體驗學習。” 教育部和壹線教育廳的應對仍然混亂不堪。首爾市教育廳4日下午3時再次發布公告稱，將在瑞草區小學禮堂強行舉行追悼會。此前，教育部表示，如果校長將4日指定為裁量休息日或當天允許教師的年假或病假，將通過服務檢查采取懲戒、刑事告發措施等。

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