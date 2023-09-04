繳納年金的人減少，領取者大幅增加……政府不要瞻前顧後. September. 04, 2023 08:56. . 保健福利部下屬的國民年金（養老金）財政計算委員會提出了“多交晚領”的年金改革案，對此，福祉部部長趙圭洪（音）表示，下月向國會提交的政府案將側重於“國民接受度”。前天，趙圭洪在節目中針對委員會改革案中未包含提高收入替代率（領取額）的內容表示：“這是委員會制定的基礎資料。相比合理性，更重要的是國民的接受度。”分析認為，意思是說，即使長期財政惡化，為了得到國民的同意，也可以立即提高收入代替率。 主管年金改革的部長當天的發言使好不容易邁出壹步的年金改革討論倒退，令人懷疑政府的年金改革意誌。委員會在改革案中提出了“到2093年為止基金不會枯竭”的財政目標。也就是說，今年加入年金的20歲青年將穩定地領取年金，直到平均期待壽命的90歲為止。委員會雖然提出了18個改革方案，但根據這壹目標，將縮小到保險費率（繳納額）提高到15%、從68歲開始領取的方案在內的5個方案。難道要讓委員會經過20多次會議、好不容易縮小的選項回到原來的起點嗎？ 韓國的國民年金收入替代率確實低於其他發達國家。盡管如此，委員會排除收入代替率上調案的理由是，無論怎麽提高保險費率，未來壹代的負擔都會過大。如果將收入替代率從現行的40%提高到45%-50%，2054年基金就會見底，變成“當年征收當年發放”的征收方式，2093年的保險費率將上升到37%。也就是說，300萬韓元的月薪中，將有111萬韓元被扣除為高齡保險費。養老金改革是為了防止基金枯竭、減輕下壹代的負擔。因為害怕國民的反對而把保險費炸彈推給未來壹代，這不是改革。 上屆政府也因把“國民眼界”掛在嘴上而在年金改革上失敗，基金枯竭時期提前兩年到2055年，征收式保險費也上升到30%線以上。受低生育率、高齡化的影響，到2027年，繳納保險費的人將減少86萬人，領錢的人將增加240人以上，年金支出將超過收入。25年來，韓國壹直固守著不到經濟合作與發展組織成員國平均（18.3%）水平壹半的保險費率9%，越是瞻前顧後，國民的負擔就越重，圍繞年金改革的世代間矛盾只會越激化。

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