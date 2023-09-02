尹錫悅：“共產勢力煽動反日情緒……誤導民眾戴維營合作會帶來危險”. September. 02, 2023 08:12. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統1日表示：“共產極權主義勢力和機會主義追隨勢力以及反國家勢力仍在煽動反日情緒，誤導民眾似乎戴維營形成的韓美日合作體系會使大韓民國和國民陷入危險之中。”針對在野黨就應對日本福島核電站汙染水排放、洪範圖將軍半身像遷移爭議等過程中提高攻勢，尹錫悅進行了強烈的批評。 尹錫悅當天在首爾市瑞草區良才洞國立外交院舉行的外交院60周年紀念儀式上發言時表示：“現在我們的自由不斷受到威脅。”他指出：“外交路線的模糊性意味著價值和哲學的缺失。不能給對方預測可能性的外交絕對不會獲得信任和國家利益。”分析認為，他是在強調與價值同盟美國更加密切的“戰略明確性”，而不是前任文在寅政府追求的美國和中國之間的“戰略模糊性”。 尹錫悅還表示：“我們應該與共享自由、人權、法治普遍價值的國家、尊重立足於規範的國際秩序的國家壹起，構築堅實的安保和經濟、信息和尖端技術的合作網絡。”韓美日首腦8月18日在美國戴維營會面，為了守護印度太平洋地區的和平與繁榮而構建了全面、多層次的三國合作體系，他是在強調此舉的意義。 此外，尹錫悅還囑咐：“國立外交院應該起到指南針的作用，讓我們的外交官以明確的價值觀、歷史觀、國家觀為基礎執行外交。請明確大韓民國外交的理念和價值指向，並立足於此進行研究和教育。” 尹錫悅在紀念儀式結束後，還與38名新任外交官候選人進行了談話。總統辦公室表示：“這是現職總統首次以員工會議的形式與外交官候選人見面。”尹錫悅與出席者壹起在國立外交院庭院裏種下了壹棵盤松。總統室解釋說：“這包含著希望外交官候選人在國際社會上堅決、毅然實現自由、人權、法治的普遍價值的含義。”

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