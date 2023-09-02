設備投資11年來最差……徒有虛名的規制改革引發的“慘案”. September. 02, 2023 08:12. . 支撐韓國經濟的三大軸心——生產、消費、投資在時隔6個月後壹齊退步。據統計廳統計，7月份產業生產減少0.7%，時隔3個月轉為減少趨勢；消費減少3.2%，創下3年來的最大跌幅；特別是設備投資驟減8.9%，時隔11年4個月出現了最大的降幅。 對於上述指標的惡化，政府解釋說：“這反映了中國經濟的不安因素和夏季天氣惡化、汽車個別消費稅下調結束等暫時性因素。”意思是說，這只是暫時的低迷，正在持續基調上的恢復趨勢。但在主要指標的鈍化強度大於預計的情況下，不能不說是過於安逸的認識。從下半年第壹個月開始，三大指標全部倒下，很多人擔心政府期待的“上低下高”效果會不會化為泡影。 最重要的是，在出口和內需不振的情況下，經濟恢復的最後堡壘——投資也急劇減少，令人更添擔憂。隨著半導體行業恢復緩慢，最大貿易國中國經濟動搖，主要大企業今年大幅減少投資規模或推遲投資執行期。隨著中國經濟的後退和供應鏈重組等出口銷路受阻，7月份制造業出口出貨量銳減（-14.5%），制造業庫存率飆升11個百分點以上。 如果中國風險加劇，企業投資和出口將進壹步萎縮，連1%左右的增長也將變得困難。要想擺脫低增長危機，除了通過規制改革激活企業投資之外，沒有其他有效的解決方法。由於物價不穩定、家庭負債激增、資本外流危險，貨幣當局很難拿出下調利率的籌碼，歷代級稅收漏洞導致財政余力耗盡。在貨幣、財政政策制約較大的情況下，可以輕易使用的經濟刺激政策就是打破限制。 但束縛企業的規制枷鎖在產業現場隨處可見。大韓商工會議所4年前篩選出的需要改善的新產業限制困難中，到目前為止得到改善的還不到10%。歷屆政府都通過“拔電線桿”“去除指甲下的刺”“監管沙盒”等進行了規制改革，但都只是虎頭蛇尾。雖然現政府也決定解除30年之久的產業園區限制等，開始打破“殺手鐧限制”，但大部分都需要修改法律，因此令人擔心只會停留在口號上。要想挽救僅剩的經濟復蘇火種，政府和國會、民間要齊心協力，加快打破限制的步伐。

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