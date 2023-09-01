漆谷奶奶們領悟到韓文的精髓，現在連珠炮說唱也開始了. September. 01, 2023 08:37. by 漆谷=明敏俊記者 mmj86@donga.com. “我小時候的朋友們都在上學！我蹲在墻角下哭來著！洗碗！看孩子！我要做的就是那個！簡直要瘋了！” 與嘻哈歌手們吐出的押韻（配合腳韻和音節數來激活節奏感）相比也毫不遜色的說唱歌手們是平均年齡85歲的奶奶們。 年近八旬的慶北漆谷的老奶奶們，在領悟韓文後，還制作了電腦用字體而成為話題，現在她們變身為說唱歌手。來自漆谷郡枝川面新四裏的老奶奶們上月30日在村裏的敬老堂成立了嘻哈組合“Suni和七公主”，正式開始了活動。 組合名字中包含了將隊長朴點順奶奶（85歲•人名音譯，下同）的名字最後壹個字“順”變型的“Suni”和其他7名成員參與的含義。組合中年齡最大的成員是92歲的鄭鬥伊奶奶，最小的則是75歲的張玉琴奶奶。 老奶奶們把通過過去的人生感受到的痛苦、孤獨和思念原封不動地融入了說唱中。其中最具代表性的有，包含6•25戰爭當時把槍聲誤認為是鞭炮聲的《彈豆 彈豆》和表達見到朝鮮軍人的感想的《赤色分子》等。李弼善奶奶（87歲）說：“《赤色分子》中包含了直到在慶尚北道星州伽椰山見到朝鮮軍人之前，壹直認為共產軍全身都是赤色的的內容”，“我想用說唱來告訴孩子們戰爭的痛苦和統壹的必要性。” 老奶奶們的說唱老師是曾經夢想成為嘻哈音樂家的漆谷郡倭館邑事務所的主務官安泰基。安主務官兩周壹次來到敬老院，和奶奶們壹起揮汗如雨地準備出道舞臺。 “Suni和七公主”將在今年秋季地區慶典演出舞臺上首次亮相。漆谷郡郡守金在旭說：“漆谷老奶奶們已經證明，年齡只不過是數字而已。為了讓老奶奶們愉快的挑戰繼續下去，將不遺余力地給予支持。” 老奶奶們在漆谷郡運營的成人文解教室裏，在80歲左右的年紀學習了韓文。以奶奶們寫的字體為基礎，還制作了電腦文件用字體“漆谷奶奶字體”。尹錫悅總統在今年新年賀卡上曾使用了漆谷奶奶字體，引起了人們的熱議。

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