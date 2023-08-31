普京總統將於10月訪華，時隔7個月再次與習近平主席會面. August. 31, 2023 08:12. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯總統弗拉基米爾•普京（照片）將於10月訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會晤。預計這將是普京總統因涉嫌戰爭犯罪被國際刑事法庭（ICC）發布逮捕令後的首次海外主要國家訪問行程。 俄羅斯克裏姆林宮29日表示，俄羅斯和中國正在準備進行包括最高層在內的各級接觸。據路透社報道，克裏姆林宮發言人德米特裏•佩斯科夫當天就“普京總統將於10月訪問中國參加‘壹帶壹路’高峰論壇”的報道表示：“雙方正在協調接觸日程”，“具體的活動和日程將在適當的時候對外發布。” 此前，彭博社援引3名消息人士的話報道說，前壹天普京總統在ICC發布逮捕令後，作為首次海外訪問行程，將前往中國參加“壹帶壹路”高峰論壇。據悉，習主席邀請普京總統參加活動。 如果兩位首腦會面，這將是習主席今年3月對俄羅斯進行國事訪問後，時隔7個月兩人再次會面。這是普京去年2月在北京冬奧會開幕式前夕與習近平主席在北京舉行首腦會談後的首次訪華。普京總統在ICC逮捕令發布後，除了訪問沒有義務協助執行逮捕令的非ICC成員國前蘇聯國家和伊朗以外，沒有踏上海外巡訪之路。中國不屬於123個ICC成員國。上周在ICC成員國南非共和國舉行的金磚四國（BRICS•巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等5個新興經濟國家）首腦會議，普京總統也只通過視頻參與。克裏姆林宮方面表示，普京總統將不參加下個月在非ICC成員國的印度舉行的G20峰會。

한국어