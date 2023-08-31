中國遊客回歸，但消費減少，“經濟效果”還是未知數. August. 31, 2023 08:12. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 有分析認為，雖然中國政府時隔6年零5個月解除了前往韓國的團體旅遊禁令，但中國遊客的湧入帶來的經濟效果可能達不到預期。這是因為中國房地產引發的經濟危機導致中國人的消費大幅減少。 據路透社報道，泰國、新加坡、印度尼西亞、菲律賓今年5月在韓國之前恢復中國人團體旅遊，到訪的中國遊客人數比4年前減少了60%以上。韓國銀行也在24日發表的報告中表示，上個月中國海外遊客人數與2019年相比，日本只有44.3%、泰國只有37.3%、印度尼西亞只有37.1%，還不到新冠疫情以前水平的壹半。 特別是，由於中國經濟蕭條，遊客的消費能力明顯下降。據香港旅遊發展局透露，中國遊客中回答“為了購物而訪問香港”的比率從2017年-2019年的27%減少到今年5月的19%。美國經濟專門媒體CNBC報道：“雖然以為3年的嚴酷的新冠疫情封鎖政策會吸引大批中國海外遊客，但很多人以海外旅行經費昂貴為由呆在家裏。” 中國從新冠疫情之前的2017年3月起，作為“薩德”事態的報復措施，禁止前往韓國的團體旅遊，但從本月10日開始解除了這壹措施。有分析認為，雖然國內旅遊、流通、食品業界以遊客回歸為契機，期待恢復之前的銷售打擊，但中國經濟危機可能會拖後腿。韓國外國語大學國際地區研究生院教授姜俊英（音）表示：“雖然遊客人數會逐漸增加，但由於對未來的不安，增加儲蓄、減少消費的傾向會非常明顯。”

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