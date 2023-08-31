“脫北”青年金壹赫：“姑姑因隱瞞我脫北的事實，遭拷問後死亡”. August. 31, 2023 08:14. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “雖然痛苦得像是手要斷掉，但我忍耐下來，相信只要過了這條河，就會有壹個好世界。” “脫北（逃離朝鮮）”青年金壹赫（音，照片）30日在統壹部主辦的論壇上介紹了2011年他用壹根繩子渡過圖們江的情況。金某在最近的聯合國安理會會議上直接針對朝鮮國務委員會委員長金正恩表示“獨裁不會永遠”，因而受到了關註。 金某當天在首爾市中區威斯汀朝鮮酒店舉行的韓半島國際論壇講臺上說明了“脫北”當時的情況。他表示：“即使到達中國，只要被抓獲就會被遣送回朝鮮，如果被遣送回朝鮮就會被槍斃或在政治犯收容所強制勞役直至死亡。”他還說：“為了不被公安發現，每次經過檢查站時，我都會裝作不會說話，躲在儲物櫃裏。” 金某回憶說：“父親用中國產手機通話的事實被保衛部發現，被強制帶到勞役所。家人每月都要去探望父親壹次，就是為了防止（父親）餓死。”據金某透露，在勞役所內餓死的人很多，部分人在海岸邊撿幹海帶吃時因海帶膨脹肚子破裂而死亡。 據金某透露，他的姑姑因為沒有申報金某“脫北”事實，被迫與年幼的子女分離，在政治犯收容所遭受拷問和毆打後在收容所死亡。金某呼籲：“朝鮮居民也有資格和我們壹樣過像樣的生活。希望韓國社會繼續關註朝鮮的人權實態。” 當天的韓半島國際論壇以“朝核、人權和統壹”為主題舉行。雖然前任文在寅政府更名為韓半島國際和平論壇，但隨著“和平”兩字的消失，又恢復了原有名稱。代讀統壹部長金暎浩主題演講的文承賢次官強調：“尹錫悅政府認為，朝鮮人權問題與朝鮮核問題壹樣重要。”

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