尹錫悅：“造假和煽動，是共產主義的生存方式”. August. 30, 2023 08:35. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統29日表示：“在分裂現實中，共產極權主義勢力及其盲從勢力、機會主義追隨勢力經常進行以造假、宣傳煽動來擾亂自由社會的心理戰。”尹錫悅繼在8月15日光復節賀詞中強烈批評“共產極權主義盲從勢力”後，後來又在國民力量黨的宴會上強調“理念最為重要”，連日來強調理念鮮明性，針對在野黨和部分市民社會進行了批評發言。 尹錫悅當天在青瓦臺迎賓館舉行的第21屆民主和平統壹咨詢會議幹部委員統壹大會上表示：“這就是共產極權主義的生存方式。”他還表示：“因為如果鄰近的自由民主國家發展起來，立足於欺詐理念的共產極權主義將很難繼續存在”，並激勵道：“在這種現實中，為了守護自由民主、發展成為全球中樞國家、培養我們的統壹力量，大家的作用比任何時候都重要。” 尹錫悅當天還壹再強調當地時間18日在美國總統別墅戴維營舉行的韓美日首腦會談的成果。他表示：“三國共同發表的文件（戴維營的原則和精神）中也明確指出美國和日本支持以自由民主為基礎的統壹。三國聯合宣言中提及基於大韓民國自由民主的統壹並表示支持，這本身就是歷史上第壹次。” 尹錫悅還解釋道：“三國為了超越印度太平洋地區以及全世界的綜合危機和挑戰轉化為機會，決定發揮共同的領導力和責任意識。三國利益不是排他性的，而是普遍正義的。”他還解釋說：“三國合作體系將為全人類的自由和平與繁榮做出貢獻，並大大增強我們的統壹力量。” 當天的統壹大會是將於9月1日出臺的第21屆民主和平統壹咨詢會議幹部委員們為共享擔任議長的尹錫悅總統的統壹哲學和政府的統壹政策而準備的。尹錫悅當天親自向包括首席副議長金寬用在內的61名幹部委員代表頒發了任命狀。

한국어