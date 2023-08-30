韓國明年預算為657萬億韓元……2.8%的增長率創歷史新低. August. 30, 2023 08:35. by 世宗=金道亨記者、李相憲記者 dodo@donga.com,dapaper@donga.com. 明年韓國政府的預算比今年增加2.8%，達到656.9萬億韓元。這是自2005年以來最低的支出增長率。在預計史上最大幅度的稅收減少的情況下，政府計劃把支出增加率比今年（5.1%）大幅降低，以減少國家財政的赤字規模。通過23萬億韓元規模的支出結構調整準備的預算，將重點放在加強對低收入階層、殘疾人、老人、青年層等的支援的“弱勢群體福利”上。 政府29日召開國務會議，確定了包含上述內容的2024年度預算案。副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬表示：“由於累積了超過1000萬億韓元的國家債務，財政狀況依然困難，今年和明年的稅收情況也不容樂觀。2.8%的支出增加率是自2005年財政統計整頓以來的歷史最低水平，是政府為守護健全財政而煞費苦心的決定。”本屆政府今年的預算案已把文在寅政府期間平均8.7%的預算增幅下調至5.1%。 在緊縮財政基調下，為了確保支出余力，政府著手23萬億韓元規模的支出結構調整。被指出存在“研究費卡特爾”問題的研發預算削減了7萬億韓元，被指執行不當問題的補貼事業預算削減了4萬億韓元。 隨著政府提倡“弱勢群體福利”，保健、福利、雇傭預算比去年增加7.5%，共分配了242.9萬億韓元。利用該預算，將四人家庭標準的生活補助從162萬韓元上調到183.4萬韓元，上調13.2%（21.3萬韓元），廢除了重度殘疾人醫療補助義務人標準。 此外，政府支援的老人工作崗位將從今年的88.3萬個增加到明年的103萬個，老人工作崗位津貼也將在6年內提高2萬-4萬韓元。帶薪育兒休假，如果父母全部休育兒假的“雙照顧”期限超過3個月，可以比現有（1年）延長6個月。其中還包括優先向生育家庭提供公共、民間住宅的方案。 在當天的國務會議上，尹錫悅總統強調：“我國政府堅決反對前政府深陷的‘財政萬能主義’，切實轉換為健全的財政基調。將集中支援實現真正的弱勢群體福利、加強國防、法治等國家本質功能、為創造優質工作崗位確保增長動力的三大核心領域。”明年預算案將於9月1日提交國會。國會必須在法定時限12月2日之前審議並表決預算案。

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