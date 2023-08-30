距美職棒大聯盟首次出現30個本壘打-60次盜壘的大記錄，僅剩壹記“禮炮”. August. 30, 2023 08:35. by 李憲宰 uni@donga.com. 小羅納德•阿庫尼亞（25歲•亞特蘭大勇士隊）距離在美國職業棒球大聯盟（MLB）歷史上首次達成壹個賽季內30個本壘打-60次盜壘的偉大記錄，只剩下了1個本壘打。 29日，在美國科羅拉多州丹佛庫爾斯球場舉行的球隊與科羅拉多洛基隊的客場比賽中，小阿庫尼亞作為1號擊球手兼右外野手出場，取得了5個有效擊球、4支安打（1記本壘打）、1個四壞球上壘、5打點、4得分的成績，表現十分活躍。 截止到前壹天，小阿庫尼亞已取得28個本壘打-59次盜壘，當天他又成功實現2次盜壘，在MLB歷史上第7次站上20個本壘打-60次盜壘的高地。在MLB歷史上，壹個賽季內實現20個本壘打-60次盜壘的選手包括小阿庫尼亞在內只有4人而已。裏基•亨德森3次（1985年、1986年、1990年）、喬•摩根2次（1973年和1976年）、埃裏克•戴維斯1次（1986年）。 小阿庫尼亞當天在球隊0比1落後的第3局以四壞球成功上壘，並在以2比2平分的第5局上半局無人出局1壘有人的情況下，擊出了越過右中間圍墻的2分本壘打。隨後在球隊以5比4領先的第7局，他又擊出左中間安打後偷走2壘，創下了本賽季第60次盜壘的記錄。在第8局他也以右前安打出壘後，再次成功盜壘。在第9局1人出局滿壘的最後壹個擊球位上，他打出了橫掃2壘打，帶領球隊以14比4贏得了當天比賽的勝利。 被譽為今年國家聯盟（NL）最有價值球員（MVP）候選人的小阿庫尼亞在剩下的32場比賽中，只要再擊出壹個本壘打，就將書寫30個本壘打-60次盜壘的新歷史記錄。此前最接近該記錄的選手是亨德森，他曾在1990年創下了28個本壘打-65次盜壘的記錄。 本賽季MLB盜壘排名第壹、擊球率排名第三（0.335）的他表示，“能夠以健康的身體參加比賽，感到非常幸福。我的目標是像現在壹樣堅持參加比賽，為球隊的勝利做出貢獻。”

한국어