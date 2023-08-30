史無前例的稅收減少加上明年的赤字預算……要進壹步減少“政治性浪費”. August. 30, 2023 08:35. . 韓國政府昨天召開國務會議，表決通過了比今年增加2.8%的656.9萬億韓元規模的明年預算案。政府強調，這是通過研發預算、補貼預算等結構調整節省23萬億韓元的“緊縮預算”。但是，明年還是不可避免地要發行61.8萬億韓元的赤字國債來填補漏洞。 明年政府預算案是2005年將總支出概念引入預算編制以來的最低增幅。只有去年增加率5.2%的壹半水平。據悉，政府權限可以調整的裁量支出，已經減少了20%。即使這樣勒緊褲腰帶，明年的政府財政也會出現占國內生產總值3.9%的92萬億韓元赤字。因為預計明年要征收的稅金為367.4萬億韓元，比今年的目標稅收減少8%以上。這壹赤字超過了每年財政收支赤字幅度控制在國內生產總值3%以內的政府財政準則案。 問題是，盡管政府聲稱“排斥財政萬能主義和選舉售票預算”，很多預算只能看作是意識到了還剩7個多月的議會選舉。投入到鐵路、道路、新機場等全國社會間接資本的預算將比今年增加4.6%。與去年相比今年減少10.7%的社會間接資本預算將在明年舉行選舉時重新回到增加趨勢。在國會預算審查過程中，如果政界影響力開始介入，很有可能進壹步擴大。 根據尹錫悅總統“士兵月薪200萬韓元”的公約，兵長的月薪將從今年的100萬韓元上漲到125萬韓元，另外積攢的明天備用補助將從30萬韓元上漲到40萬韓元。隨著士兵月薪的急劇上漲，服役時間更長、補償更少的初級軍官、副士官們的不滿正在加大。雖然很多人指出有必要調整上調速度，但政府沒有反應。由於這些支出增加，明年的國防預算增加了4.5%，時隔7年再次超過了全體預算增長率。 在這種情況下，執政的國民力量黨卻還在抱怨：“資金鏈勒得太緊，很難進行選舉。”在野黨正在重復年內編制補充預算的主張。地方自治團體也對政府的削減補貼的方針表示不滿。隨著政府的“上低下高”的經濟增長預測也落空，通過財政支出刺激經濟的要求越來越大。如果政府不能先減少“政治性浪費預算”，將很難防禦他們眾口難防提出的要求。

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